Rede Jovem Pan lança cobertura jornalística diária sobre agronegócio no Paraná

Sob o comando dos jornalistas Sérgio Mendes e Rose Machado, o RIC Rural, sucesso de audiência na RICtv, produzirá entrevistas semanais e boletins diários para seis rádios da emissora

Referências em jornalismo especializado no agronegócio, os jornalistas Sérgio Mendes e Rose Machado são as novas estrelas das rádios Jovem Pan News e Jovem Pan FM no Paraná, estado líder em produção de grãos e um dos três maiores exportadores brasileiros. A força do agro passa a integrar a cobertura diária das seis emissoras de rádio que fazem parte do Grupo Ric, maior afiliado da Rede Jovem Pan e um dos mais importantes conglomerados de comunicação multimídia da Região Sul do Brasil.

Com 28 anos de televisão e há 15 anos na RICtv, afiliada à Record TV, a dupla de jornalistas produz e apresenta o programa RIC Rural. Reportagens, serviços e análise de cenário são apresentadas todos os domingos, a partir das 9h, nas emissoras da RICtv Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Toledo. O programa é o segundo mais assistido em 60 meses seguidos, com audiência 128% maior que a do terceiro colocado na mesma faixa horária. No YouTube, o RIC Rural tem 269 mil inscritos, com 4 milhões de visualizações e 315 mil horas de conteúdo consumido.

Depois de 20 anos na rádio CBN de Maringá, Sérgio Mendes e Rose Machado estreiam no dia 2 de janeiro com o RIC Rural News na Jovem Pan News e na Jovem Pan FM, falando para todo o Paraná. Eles vão apresentar quatro edições diárias dos boletins Minuto do Agro e Agro Agora, sendo dois de notícias e dois sobre o mercado agrícola. Nas tardes de quinta-feira, a dupla fará uma entrevista ao vivo com personalidades do setor dentro do programa Opinião, apresentado pelos jornalistas Marc Sousa e Eduardo Scola.

“Os boletins e entrevistas vão nos permitir atender o produtor com a informação bem apurada, que ele gosta de ouvir. Nosso público tem um papel fundamental na vida do país. É o agronegócio que está segurando a economia nacional, operando de forma muito firme e persistente, com a responsabilidade de levar alimento de qualidade à mesa do consumidor, de forma sustentável e preocupada com o meio ambiente”, diz Sergio Mendes.

Com a entrada do programa nas rádios da Rede Jovem Pan, o Grupo Ric consolida o RIC Rural Hub. A central de produção de notícias e conteúdo comercial sobre o agronegócio vai abastecer as quatro emissoras da RICtv, as seis emissoras Jovem Pan News e FM, os portais RIC Mais e R7, e todos os canais das redes sociais.

“Esse é um investimento que atende com inteligência e responsabilidade o nosso principal objetivo como grupo de comunicação, que é o de valorizar a nossa terra e a nossa gente, contribuindo para o desenvolvimento do Paraná”, diz o diretor de Mercado e Soluções Integradas, Marcelo Requena. No ano em que completa 35 anos de atividade, o grupo reúne 14 veículos de comunicação que produzem 1.650 horas de programação própria e geram 190 milhões de impactos na audiência a cada mês em mais de 300 municípios.

Prêmio Orgulho da Terra

O investimento do Grupo Ric na cobertura do agronegócio paranaense também inclui a entrega anual do prêmio Orgulho da Terra, que neste ano chegou à segunda edição, consagrando-se como a maior premiação do setor no Paraná. O troféu é entregue a produtores que se destacam em boas práticas ambientais, sociais e econômicas. Em 2022, 16 categorias foram homenageadas pelo prêmio Orgulho da Terra, que leva a assinatura do Grupo Ric, juntamente com o IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater) e o Sistema Ocepar.

Os produtores rurais homenageados são apresentados por Sérgio e Rose em reportagens produzidas para o programa RIC Rural, que inspiram outros produtores a melhorarem a gestão do negócio rural. Todo o conteúdo gerado a partir das duas edições do prêmio pode ser visto no canal do RIC Rural no YouTube.