Rede Globo define data de estreia do Big Brother Brasil de 2022

O reality show está previsto para durar apenas 95 dias

Os fãs de reality show estão ansiosos por novidades sobre o Big Brother Brasil 2020. O programa inovou nos últimos dois anos e trouxe diversas novidades. Com a entrada de um novo apresentador, o público espera ainda mais emoção na nova temporada. Nesta quinta-feira, 28, a Rede Globo finalmente anunciou a data de duração do programa.

. Com a entrada de um novo apresentador, o público espera ainda mais emoção na nova temporada.

Os participantes do próximo BBB devem ser confinados a partir do dia 8 de janeiro. Já o programa, tem previsão de estreia para o dia 17 de janeiro. O programa está previsto para ter 95 dias, cinco a menos que a última edição, e a revelação do grande vencedor será no dia 21 de abril.

Juliette foi o fenômeno revelado pela última edição do reality

Na divulgação da programação do reality, a Rede Globo já anunciou também o 96º episódio, programado para ir ao ar no dia 23 de abril. Assim como na última edição, após a grande revelação do ganhador, haverá a gravação do reencontro, que será esse último episódio veiculado.