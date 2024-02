Rede Cabíria de Talentos abre inscrições para 9ª edição do Cabíria Prêmio de Roteiro e do Cabíria LAB

Com a finalidade de promover ações direcionadas para a valorização de roteiristas e histórias com protagonismo feminino na diversidade de sua expressão, a Rede Cabíria de Talentos abriu recentemente as inscrições do 9º Cabíria Prêmio de Roteiro e do Cabíria LAB. As inscrições devem ser realizadas por meio do site www܂cabiria܂com܂br, sendo que até o dia 29 de fevereiro há o valor promocional de R$ 100 (cem reais). Após isso, de 1 a 31 de março, será cobrada a taxa de R$ 150 (cento e cinquenta reais). A gratuidade nas inscrições pode ser solicitada por roteiristas trans, negras, indígenas e PcD, já as roteiristas originadas de periferias, mães-solo e associades da ABRA (Associação Brasileira de Roteiristas e Autores), receberão um 20% de desconto nas inscrições, de acordo com o regulamento.

“Temos muita satisfação em afirmar que o Prêmio e o Cabíria LAB integram o calendário do audiovisual brasileiro e somam como elos da rede de ações afirmativas de democratização dessa cadeia produtiva”, celebra Vânia Matos, diretora e produtora executiva do Cabíria Festival. A idealizadora do Prêmio Cabíria, Marília Nogueira, declara que “observar anualmente obras cujos roteiros passaram pela premiação chegarem ao público é emocionante e renova as energias para ampliar a ação para mais autoras e histórias”.

Chegando a sua nona edição, O Prêmio Cabíria permanece sendo considerado como uma das premiações mais relevantes do Brasil, se destinando a roteiros de longa-metragem de ficção em fase avançada de desenvolvimento. A iniciativa possui o objetivo de conectar histórias originais de autoras estreantes, ou não, ao mercado audiovisual e colaborar para a produção de obras com protagonismo feminino tanto na frente das câmeras, quanto atrás delas.

Entre os prêmios concedidos estão uma quantia em dinheiro, consultorias, bolsas e/ou descontos em cursos, além do passaporte para a Rede de Talentos do Projeto Paradiso, instituição que investe em formação profissional, geração de conhecimento e impulsionamento de talentos do audiovisual. Já o Cabíria LAB é um laboratório focado em projetos audiovisuais em estágios iniciais e intermediários de desenvolvimento, englobando consultorias e masterclasses de especialistas para o impulsionamento de carreiras de roteiristas e seus conteúdos originais. As categorias selecionadas são a de “longa-metragem de ficção”, “longa-metragem de ficção infantojuvenil” e “série de ficção”.

As inscrições de roteiros e/ou projetos no Prêmio Cabíria e no Cabíria LAB não tem uma temática obrigatória, mas devem ter pelo menos uma protagonista feminina e ser de autoria de roteiristas autoidentificadas mulheres, podendo possuir coautoria com pessoa(s) de identidade(s) e expressões de gênero variadas. Em julho será feita a divulgação dos resultados com os roteiros e projetos escolhidos e, no segundo semestre, no Cabíria Festival, a premiação e a realização do laboratório. O Prêmio e o Cabíria LAB atualmente já reúnem 130 roteiros, que, anualmente, progridem em suas fases de produção e tornam-se obras para diferentes telas como cinema e streaming.

Um exemplo é o elogiado “Levante”, roteiro de Maria Elena Morán Atencio e Lillah Halla, que é responsável pela direção. Premiadas em 2017, o filme teve a sua estreia internacional no Festival de Cannes, em 2023, onde venceu o Prêmio de Melhor Filme pela Federação Internacional dos Críticos e acumula, até o momento, 25 premiações em festivais ao redor do mundo. Além disso, “Levante” também já foi indicado ao Festival de Internacional de Rotterdam, na Holanda, em 2024.

“O Prêmio Cabíria chegou para nós durante um período em que o filme parecia estar se tornando uma possibilidade real, pois vínhamos da residência da Fundación Carolina e tínhamos ganhado o FSA, mas o Brasil estava entrando nas trevas. O caminho seria longo, mas o prêmio foi muito importante para a gente ganhar ainda mais coragem e força para seguir adiante com essa história que, quanto mais tempo se passava, mais urgente e explosiva se tornava, até ser o Levante que ela é hoje”, afirma a roteirista Maria Elena Morán Atencio.