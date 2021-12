Red Bull Skate Generation reúne atletas olímpicos e Pedro Barros lidera ‘dream team’

O evento aconteceu em Florianópolis e contou com a estreia da categoria feminina

Neste último sábado, 11, aconteceu o tão aguardado Red Bull Skate Generation que fechou com chave de ouro uma temporada história do esporte. O evento aconteceu no RTMF Bowl, em Florianópolis, e reuniu as principais lendas, promessas e atletas olímpicos do skate. Um dos momentos mais aguardados dessa edição foi a estreia da categoria feminina.



Retornando ao calendário após seis anos, o Red Bull Skate Generation contou com oito equipes

Pedro Barros liderou o ‘dream team’ do evento e reuniu 40 skatistas de várias gerações. Com muitos aéreos, manobras criativas e inéditas, os atletas arrasaram na disputa da 6ª edição do Red Bull Skate Generation. Ao todo, foram 8 times, cada um contando com cinco skatistas de três distintas categorias: ‘Under 21’ (até 21 anos), ‘The 90’s’ (de 22 até 30 anos) e ‘OG’s’ (acima de 30 anos).



A edição 2021 do Red Bull Skate Generation foi restrita a convidados, mas o público pode acompanhar todas as emoções por meio da Red Bull TV, pelo Sportv2 e perfil da Red Bull no TikTok

“Depois de um ano tão intenso, em que tivemos estreia em Tóquio e, talvez, o skate encontrando-se com a maior distância da sua real essência. Mesmo assim, mantivemos a chama acesa, mantivemos a mensagem. A minha vontade era finalizar esse ano com algo que remetesse aos reais valores, à cultura e ao estilo de vida do skate. Só tenho a agradecer a todos que acreditaram e fizeram isso acontecer”, comenta Pedro Barros, que fechou a competição com a maior nota individual geral, ao cravar 90,94.

Cada time teve 14m30s para um rolê e mais cinco para uma session criativa

Um dos grandes destaques da competição foi Pedro, o anfitrião, que tinha se recuperado há pouco tempo de uma queda. A primeira colocação do Red Bull Skate Generation ficou com o time liderado por Pedro Barros, que também tinha Rune Glifberg (DIN), Minna Stess (EUA), Weslley Carvalho (BRA) e Allysha Le (EUA).

Resultado da competição:

1º lugar: Time G | 439,92 pontos – Líder: Pedro Barros

2º lugar: Time A | 433,26 pontos – Líder: Sandro Dias

3º lugar: Time C | 373,50 pontos – Líder: Miguel Catarina