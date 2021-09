RecordTV e Globoplay trocam farpas no Twitter em forma de memes

RecordTV e o serviço de streaming do Grupo Globo interagiram nesta tarde no Twitter. Suas redes fizeram postagens

Um episódio um tanto quanto surpreendente aconteceu na tarde de ontem na rede social Twitter. Como todos sabem, A Fazenda, reality show produzido pela Record estreou ontem à noite (14/09) com boa audiência e um elenco que promete render muito assunto entre os fãs do programa e na internet também. Atualmente, a Globo segue com a reality musical The Masked Singer Brasil. Mas seu carro chefe em termos de reality show é inevitavelmente o Big Brother Brazil, devido sua projeção na mídia e nas redes sociais e seu formato que é muito próximo do programa concorrente.



Breves apresentações feita sobre seus projetos televisivos, o que não é novidade para os telespectadores que acompanham as duas emissoras em suas grades, um episódio bem incomum aconteceu de ontem para hoje. Em postagem em seu twitter, no mesmo horário de exibição de A Fazenda, a Globoplay publicou uma imagem da série Walker que tem a foto de um peão (personagem da série), com a seguinte frase: “Foto do peão que merece minha maratona”. O seriado em questão estreou no canal de streaming da emissora carioca no último dia 26.



Quem pôde assistir ontem a estreia de A Fazenda também presenciou a alfinetada de Adriane Galisteu, apresentadora da atração nesta edição: Aqui não tem peão mascarado e nem peoa fantasiada”. Imediatamente seguidores das duas emissoras entenderam o recado e comentários nas redes sociais surgiram.



Mas não pense que a troca de farpas entre as emissoras adversárias parou por aí. Na tarde de hoje, a Record TV Comunicação, respondeu a postagem feita pela Globoplay dizendo: “Mas só aqui temos peões que hitam nos memes há 12 temporadas. Junto da frase, um gif de Gretchen, rainha dos memes no Brasil e que já participou do show de Katy Perry devido sua visibilidade nas redes dentro deste universo.

Mas será que a batalha vai parar por aí? Como a própria conta da Record declarou em seu tweet, A Fazenda é um celeiro de memes, notícias e polêmicas. Já o seriado Walker… Nem tanto. Que os seguidores e telespectadores escolham seus lados. Esperamos as cenas dos próximos capítulos!