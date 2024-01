Recorde histórico: Appian Capital Brazil alcança 217 mil toneladas em exportações de cobre e níquel em 2023

Fundo britânico surpreende com crescimento de 10% nas exportações e reforça compromisso com sustentabilidade e eficiência logística

Em um ano marcado por desafios e transformações, a Appian Capital Brazil, fundo de investimento privado especializado em mineração, celebra um resultado histórico ao finalizar 2023 com mais de 217 mil toneladas de concentrado de cobre e níquel sulfetado exportadas para América do Norte, Europa e Ásia. O feito representa um aumento de aproximadamente 10% em comparação a 2022, reforçando a posição da empresa como uma líder no setor.

Milson Mundim, CFO da Appian Capital Brazil, destaca que o sucesso nas exportações de 2023 é reflexo do compromisso da empresa não apenas com a eficiência operacional, mas também com a segurança, integridade dos colaboradores e responsabilidade ambiental. “O crescimento recorde que alcançamos em 2023 representa nosso compromisso com a responsabilidade corporativa, a transparência e a contribuição positiva para as comunidades anfitriãs das nossas operações”, afirma Mundim.

O diferencial do ano foi a estratégia inovadora adotada pela Appian para a exportação de minerais. A empresa realizou embarques combinados, transportando simultaneamente concentrado de cobre e níquel sulfetado. Isso resultou em uma redução significativa de emissões de carbono, equivalente a duas viagens de navio entre Brasil e China, totalizando uma diminuição de mais de 4.680 toneladas de CO2e, representando 31,58% da emissão total que ocorreria em um cenário de embarques individuais.

Renata Lamas, gerente Comercial e Logística Outbound da Appian, ressalta a importância desse marco para a empresa: “Não é fácil e envolve diversas áreas e fatores, mas sabemos que quanto mais fretes combinados realizarmos, menos CO² iremos emitir, o que claramente contribuirá para a redução da nossa pegada de carbono. Vale o esforço porque esse é o nosso jeito de operar, empenhados e comprometidos com o respeito ao meio ambiente”.

Além disso, a Atlantic Nickel e a Mineração Vale Verde, ativos do fundo, foram reconhecidos com o Selo Ouro no Programa Brasileiro GHG Protocol em seus inventários de gases de efeito estufa referente a 2022. A categoria ouro é o reconhecimento máximo concedido às organizações que apresentam, de forma completa e auditada, o balanço de suas emissões devidamente verificado.

A performance de exportação individual das empresas também é digna de nota. A Atlantic Nickel, única produtora de níquel sulfetado do Brasil, enviou 112 mil toneladas para Canadá, China e Finlândia, enquanto a Mineração Vale Verde totalizou 105.819 toneladas de concentrado de cobre com destino à Finlândia, Taiwan e China.

O compromisso da Appian Capital Brazil com o desenvolvimento sustentável e a transição energética se destaca no mercado. Em 2023, o fundo consolidou-se não apenas como uma potência na produção de minerais estratégicos, mas também como um agente de mudança, promovendo práticas inovadoras e responsáveis em meio a um cenário global em transformação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para saber mais, acesse aqui.