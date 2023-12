Recorde de investimentos é quebrado em 2023, com aplicação de R$ 1 bilhão da Finep em projetos de desenvolvimento

“Um país que tem a 14ª produção científica do mundo e a 9ª economia, não pode ser a 49ª em inovação. A gente tem que dar um salto”, explica o presidente da Finep.

O recorde de investimentos no setor de inovação no Brasil foi quebrado nesta quarta-feira (13), em Brasília, quando foram assinados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contratos que ultrapassam mais de R$ 1 bilhão de investimentos no setor. O valor final atingido em 2023 foi de R$ 7 bilhões em crédito e de R$1.6 bilhão em subvenção econômica.

“Essa é a celebração de um momento bom da Finep, da inovação brasileira. Um país que tem a 14ª produção científica do mundo, é a 9ª economia do mundo, não pode ser a 49ª em inovação. A gente tem que dar um salto. Está na mão da Finep usar os recursos do FNDCT para reduzir essa distância.”, afirmou Celso Pansera, presidente da Finep.

De acordo com Luis Fernandes, secretário-executivo do MCTI, a verba de investimentos em inovação para 2024 aumentará, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) já tendo garantido R$12 bilhões para projetos importantes na área. Luis também reitera que: “O retorno das operações de crédito da Finep já se tornou a principal fonte de arrecadação do fundo, que foi transformado em fundo financeiro, então isso nos garante estabilidade e sustentação para as linhas de investimento”.

“Esse binômio de garantir o descontingenciamento do FNDCT e a decisão de oferecer crédito remunerado à Taxa de Referência (TR) permitiu estabelecer dois recordes expressivos: R$ 7 bilhões em desembolsos no crédito e R$ 1,6 bilhão em subvenção econômica – os maiores números em termos históricos”, declarou Luciana Santos, ministra do MCTI, que completa dizendo a assinatura desses contratos fecha com chave de ouro um ano de muitas conquistas na agenda de inovação no país.

As cinco empresas brasileiras que oficializaram esses negócios milionários em 2023 são responsáveis pela inovação em diferentes ramos, como no lançamento de artefatos espaciais, veículos não tripulados, produção de proteína animal e fertilizantes, que têm sua importância notada para defesa e para a geração de alimentos do país.