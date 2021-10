Guerra na Audiência Dominical: Xuxa e Angélica na Eliana x Eliminação de Érika Schneider no Faro x Jogo do Brasil na Globo, quem ganha?

No próximo domingo (10), as emissoras jogarão pesado pelo primeiro lugar na audiência

No próximo domingo (10), os amantes da televisão brasileira estarão divididos com as emissoras SBT, Record e Globo jogarem pesado e colocarem em sua programação programas de peso para conquistar os lares brasileiros.

Especial de Dia das Crianças do SBT: Eliana na casa de Xuxa Meneghel e que conta com a participação de Angélica em um bate papo super descontraído entre as três amiga



O SBT aposta em uma entrevista especial do dia das crianças, de Eliana na casa de Xuxa Meneghel e que conta com a participação de Angélica em um bate papo super descontraído entre as três amigas. Em março deste ano, Eliana entrevistou a apresentadora, na casa dela, atingindo a vice liderança na audiência marcando 8 pontos contra 5,5 do programa do Faro, que amargou o terceiro lugar.

Programa de Eliana lidera audiência

Já Faro aposta no quadro “A Fazenda: Última Chance” com a eliminada da semana do reality show, Érika Schneider — que foi eliminada na última quinta-feira (7) — com uma atividade com os peões que ainda restam na disputa de um milhão e meio de reais. No último domingo (3), Faro perdeu para a loira na audiência.

Faro aposta no quadro “A Fazenda: Última Chance” com a eliminada da semana do reality show, Érika Schneider neste domingo (10)

E a Globo exibe Colômbia x Brasil, às 17h50, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. Na última quinta-feira (7), a audiência foi reconquistada pela emissora, já que os últimos jogos da seleção brasileira não tiveram a audiência desejada.

Quem ganha essa disputa? Só a audiência dirá…