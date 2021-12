Marcio Canuto volta à reportagem para a cobertura do Campeonato Paulista 2022, na Record TV

Sobre sua estreia e a participação no campeonato, o repórter admite que as expectativas são altas

Dando sequência aos preparativos para a transmissão do Campeonato Paulista 2022, o Grupo Record anuncia a contratação de Marcio Canuto, que volta à televisão para fazer reportagens do torneio.

Com a descontração e energia que são suas marcas registradas, Canuto estará na cobertura do estadual pela Record TV acompanhando nas ruas e arquibancadas diferentes histórias de torcedores e mostrando o sentimento da população com os jogos.

“Canuto entende como poucos a maneira espontânea e divertida de se comunicar. É uma referência no meio e será um dos principais destaques desta cobertura”, destaca Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record TV.

Foto: Antonio Chahestian / Record TV Canuto estará na cobertura do estadual pela Record TV acompanhando nas ruas e arquibancadas diferentes histórias de torcedores e mostrando o sentimento da população com os jogos

Sobre sua estreia e a participação no campeonato, o repórter admite que as expectativas são altas: “Estou animado, empolgado, supermotivado com este retorno ao futebol, participando da equipe de craques montada pela Record para conquistar o Paulistão 2022. A cobertura será sensacional”.

Nos últimos dias, o Grupo Record já confirmou também as contratações dos narradores Marco de Vargas, para a televisão aberta, e Silvio Luiz para o digital. O apresentador Fred Ring integrará a equipe da Record TV e os humoristas Bola e Carioca, além do comentarista Zé Luiz, farão parte do time das plataformas digitais.



O apresentador Fred Ring integrará a equipe da Record TV e os humoristas Bola e Carioca, além do comentarista Zé Luiz, farão parte do time das plataformas digitais

Com início marcado para o dia 26 de janeiro, o Paulistão 2022 terá transmissão exclusiva pela televisão aberta na Record TV. Além disso, PlayPlus e R7 também vão exibir os jogos do campeonato estadual.