Record TV cria premiação para reconhecer e divulgar trabalho de jornalistas da emissora

A premiação levará o nome de um experiente jornalista que morreu em 2021

A Record TV divulgou a criação do ‘Prêmio Nacional Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma’ com o objetivo de reconhecer, divulgar a valorizar o trabalho de jornalistas da emissora e afiliadas.



A premiação leva o nome de Domingos Fraga, jornalista que fez história no Grupo Record e faleceu em junho de 2021. No total, serão seis categorias para os jornalistas concorrerem: Reportagem diária, veiculada em nossos noticiários com formato hard news e até dez minutos; Internet, com informação publicada nos canais digitais de informação; Podcast, para programas originais veiculados em canais digitais de comunicação; Documentário ou série de reportagens, para produções com até 90 minutos de duração pautadas pela originalidade e exclusividade; Reportagens especiais, com produções de até 25 minutos de duração; e Imagem e arte gráfica, que inclui foto, vídeo e artes visuais.

Domingos era diretor-executivo de Jornalismo da Record TV

Esse tipo de premiação é uma iniciativa muito comum em empresas nacionais e internacionais de mídia



“O prêmio visa reconhecer os profissionais que apresentaram trabalhos em que investiram tempo, recursos e criatividade para reportar histórias em multiplataformas, unindo as diversas linguagens e ampliando o alcance de cada pauta”, disse Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record TV.



Antonio é um dos fundadores do portal R7 e atual vice-presidente de Jornalismo da emissora



Para participar, os candidatos precisam se inscrever até o fim do mês de novembro de 2021. A lista dos indicados será divulgada em dezembro.