Recém empossada como gerente de vendas do SBT, Luciana Valério é eleita para o Top 100 Gestores de 2023

Executiva assumiu com o desafio de fortalecer a posição da emissora no mercado televisivo

Com apenas 4 meses atuando como gerente de vendas do SBT, Luciana Valério foi eleita para o Top 100 Gestores de 2023. Executiva assumiu com o desafio de fortalecer a posição da emissora no mercado televisivo e já é uma das principais gestoras do país.

Desde sua chegada ao SBT, Luciana se destacou pelo seu profissionalismo e habilidades estratégicas



Ex-Sony e AXN, Luciana Valério passou a ser a gerente de Vendas Nacional do SBT no final de maio deste ano, cerca de 3 anos após a sua chegada à emissora. Ela tem em seu currículo, experiências como vice-presidente de advertising sales do canal Sony e AXN no Brasil.



Luciana possui uma larga experiência no mercado e na gestão de equipes, além de um relacionamento muito próximo com as agências e clientes. Com mais de 25 anos de carreira, sempre atuando na área comercial, ela conta ainda com uma vasta experiência no segmento televisivo, ao qual dedicou 20 anos de sua carreira.



Formada pela Fundação Armando Álvares Penteado em 1992, Luciana Valério sempre atuou em veículos de comunicação. Desde sua chegada ao SBT, se destacou pelo seu profissionalismo e habilidades estratégicas, o que a levou a conquistar a confiança da direção da emissora.



Como gerente de vendas nacional do SBT, Luciana Valério tem contribuído com o fortalecimento da posição da emissora no mercado televisivo, buscando novas oportunidades de negócios e mantendo sua relevância no cenário publicitário.



Seu nome foi um dos 807 indicados pelos próprios membros da comunidade, que reúne mais de 60 mil publicitários. Nesta fase da lista, ela figura entre os 100 melhores, comprovando sua relevância dentro do segmento.