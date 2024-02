Realeza do Carnaval 2024: Camarote Allegria anuncia time de personalidades de peso!

Rainha Adriane Galisteu lidera equipe que promete brilhar na Sapucaí

No coração da folia carioca, o Camarote Allegria revelou, em um animado brunch no hotel Fairmont, em Copacabana, as estrelas que irão iluminar o Carnaval de 2024. A rainha consagrada Adriane Galisteu, em seu segundo ano consecutivo, liderará o time, ao lado da musa Clara Moneke e do muso Amaury Lorenzo.

A irreverente Narcisa Tamborindeguy assume o posto de rainha da loucura, enquanto a talentosa Patrícia Poeta atua como madrinha. O setor 11 da Sapucaí será palco desse desfile de energia, beleza e celebração nos dias de folia, prometendo uma experiência única para os foliões e fãs dessas personalidades de peso.