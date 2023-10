“Real do Rio”, EP de Enzo Bala, celebra o funk e cultura carioca

Projeto, que conta com participações de BK’, Azevedo e Kiaz, já está disponível em todas as plataformas de áudio

Enzo Bala, artista carioca que já deixou sua marca trabalhando com nomes de destaque na música, como Kevin O Chris, Ferrugem e MC Bianca, lançou recentemente o EP “Real do Rio”.

O EP “Real do Rio” contém cinco faixas e já está disponível em todas as plataformas de áudio

Este projeto de cinco faixas representa um marco significativo em sua carreira artística, sendo uma celebração pela cultura do funk, rap e trap e das experiências únicas que ele vivenciou no Rio de Janeiro.

Com cinco faixas, o EP “Real do Rio” é resultado de uma mistura de ritmos e estilos que refletem sua paixão pela música e suas raízes nas favelas do Rio. Lançado pela Negralha Discos, este EP é o primeiro projeto fruto dessa colaboração e mostra a capacidade do artista de explorar diversas sonoridades.

“Esse EP é a materialização de muitos pensamentos, planejamentos e experiências ao longo da minha vida. Eu sou do morro, vivo o morro, eu sou o Rio”, explica Enzo.

“Esse EP acrescenta à música o trabalho que eu venho fazendo, em parceria com a Negralha Discos. Trazemos diferentes sonoridades, onde podemos explorar todo o meu potencial artístico e as produções, gerando um resultado único e com a minha cara. Eu sou do morro, sou da favela, e que lugar além da favela pra ter mais conexões? A gente vai do funk ao samba, então explorar a brasilidade com bastante rasteiro é o que sintetiza esse projeto”, acrescenta o artista.

Ao lado de grandes nomes da música como o rapper BK’ e os hitmakers Kiaz e Azevedo, o EP “Real do Rio” conta com 5 faixas, sendo elas: “Gigante”; “Cartier”; “Aquele Pique”; “Suíte 45”; e “Lili Cantou”. O trabalho, que vem sendo lançado nos últimos meses, conclui a sequência de lançamentos.