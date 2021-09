Rayssa Leal, a “fadinha do skate” é a nova moradora da Housi

Primeira plataforma de moradia por assinatura do mundo oferece um apartamento para a atleta em São Paulo

Rayssa Leal, a “fadinha do skate”, é a mais nova moradora da Housi, primeira plataforma de moradia por assinatura do mundo. A atleta, que conquistou medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, chega a São Paulo, depois de garantir mais uma vitória na primeira etapa do circuito mundial da modalidade street em Salt Lake City, nos Estados Unidos.

Fadinha se mudou para a nova moradia apenas com a mala de roupa e o skate no pé, já que o apartamento é prontinho para morar: Todas as unidades da startup são prontas para morar e já vêm equipadas com mobília, utensílios domésticos e enxoval de cama, mesa e banho. Além disso, a plataforma oferece diversos serviços e facilidades para os usuários, como limpeza, manutenção, suporte 24hs, Netflix, IFood, personal trainer, entre outras dezenas de soluções que otimizam o dia a dia dos moradores.



Reinvenção do conceito de moradia

Por ser uma empresa completamente inovadora em seu mercado, a Housi é considerada a mais promissora proptech no setor de moradia. A startup nasceu com o objetivo de reinventar a moradia e veio atender aos novos hábitos de consumo reforçados pela pandemia em todo o planeta, oferecendo uma plataforma para locação 100% digital e sem burocracia, com imóveis mobiliados e diversos serviços agregados. Não por acaso, o investidor da Housi é um fundo de investimento californiano – o primeiro a investir na Netflix.

“O mundo hoje funciona por demanda. As pessoas não querem mais ter a posse, mas a experiência, o serviço, e a liberdade de mudar de endereço de acordo com o momento de vida”, afirma Alexandre Frankel, CEO da Housi.