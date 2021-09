Skatista profissional Rayssa Leal ganha novo patrocinador

Rayssa Leal está de patrocinador novo. A skatista profissional passa a integrar o Time Nescau

Uma famosa marca de achocolatados está patrocinando a fadinha do skate, Rayssa leal. Sim, a atleta que fez bonito nas olimpíadas de Tokyo e trouxe para seu país a medalha de prata no Skate, agora passa integrar o time de atletas profissionais da Nescau.



O ícone do skate, Rayssa Leal passa a integrar o time de Embaixadores da marca, que reúne outros nomes de pesao do cenário esportivo brasileiro, como a ginasta Flavinha Saraiva, a nadadora Etiene Medeiros, a corredora paratleta Verônica Hipólito, o ex-jogador de futsal Falcão e o armador do basquete Yago. Sua primeira participação oficial será a presença no Liga NESCAU Summit, congresso on-line que se dedica a profissionais de educação física de todo país. No dia 13 de outubro, ela estará ao lado do ídolo do futsal Falcão para participar do painel com o tema “Como competir se divertindo: o skate e muito mais.”



Em declaração Rayssa disse estar muito feliz: “Eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia ter esse apoio durante minha jornada até Paris 2024, porque eu tomo Nescau todos os dias! Todos! E fazer parte desse time com atletas tão inspiradores é muito emocionante. Tenho certeza que vamos nos divertir muito.” diz a Rayssa. A assessora de carreira da atleta, Tatiana Braga, ressalta essa parceria: “Nescau e Rayssa é o match perfeito.



O achocolatado faz parte do seu dia a dia, de seu café da manhã e a marca tem um projeto que busca incentivar a prática de esportes entre crianças e jovens.” Esta parceria foi idealizada e consolidada com apoio da agência Ogilvy Brasil, responsável pelas ações de publicidade e campanhas de comunicação da Nescau.

A Nescau também se pronunciou sobre esta nova parceria com a atleta profissional: “Contar com a energia da Rayssa é incrível. Temos a convicção de que ela vai inspirar meninas e meninos de todas as idades a praticar atividade física. É uma alegria incluir a Rayssa no nosso projeto, cujo lema central é ‘Aqui, todo mundo joga’. Com ela no nosso time, vamos jogar, andar de skate e nos divertir enquanto aprendemos, juntos, as lições positivas do esporte”, ressalta Abner Bezerra, Head de Marketing de Nescau e Bebidas da Nestlé Brasil.

Que venham mais parcerias como estas, pois é uma atitude louvável, afinal o esporte no Brasil e seus atletas merecem ser reconhecidos mundialmente com incentivo em suas categorias.