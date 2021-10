Socialite é roubada por garoto de programa que ela fingia namorar

Rayane Cassemiro afirmou que o homem “limpou tudo” no closet dela

A internet foi pega de surpresa nesta semana após Rayane Cassemiro confessar que o homem que ela vivia postando fotos e falando que era o namorado dela, na verdade era um garoto de programa. Ela falou sobre isso nas redes sociais após afirmar ter sido roubado por ele.

Rayane contou que gastou aproximadamente R$45 mil em apenas 7 dias com o rapaz



A socialite contou que encontrou o homem em um site de garotos de programa. “Eu contrato às vezes para sair, uma vez por semana, quando eu estou sozinha e quero ficar em casa, tomar um drink”, disse Rayane. O rapaz cobrou R$250 para encontrá-la e os dois tomaram drinks juntos, nem chegando a ter relações sexuais no primeiro encontro. “A hora foi passando, aí eu perguntei o que ele achava de eu pagar R$1000 para ele continuar lá sem horário, e ele aceitou”.

Rayane afirmou que tem fetiche por garotos de programa



A partir desse momento, os dois começaram a manter contato e a Rayane sempre recebia mensagens do homem. Eles se deram muito bem e a socialite deu um banho de lojas nele. “Levei na Zara, comprei casaco da Gucci, levei ele no Hugo Boss, em um monte de lojas. Até paguei a conta de R$1000 que ele estava devendo para o chefe”. Ao descobrir que o garoto de programa morava em uma casa de massagens, ela o convidou para morar na casa dela, ontem tem cinco suítes.



O casal começou a ser visto junto em vários lugares badalados, sempre nos restaurantes mais caros e Rayane sempre o apresentava como namorado, tendo até dito para os seguidores que os dois estavam juntos. O que ela não esperava é que seria alvo de um golpe pelo garoto de programa.

A socialite deu um banho de lojas no garoto, pagou contas dele e ainda o convidou para morar na mansão dela em São Paulo



“Eu estava na banheira tomando banho e comecei a chama-lo, mas ninguém respondia. Eu saí do banho e comecei a procurar por ele. Descobri que ele me bloqueou de tudo, o golpe vem até dos homens”, contou. Rayane se deparou com o closet inteiro vazio e vários itens de valor não estavam mais onde ela deixava. “Ele limpou tudo, não fez questão de deixar nada”.

Rayane apresentava o homem como namorado dela



Apesar da situação, Rayane confessou que está dando risada do ocorrido. Ela disse que está sendo atacadas pelos ex-namorados do homem, mas pediu para os seguidores não procurarem o garoto para xingá-lo. “É para dar risada mesmo, não quero que ninguém ataque ninguém”, finalizou.