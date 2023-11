Rav Sany ilumina o Teleton 2023 com sua mensagem de esperança e fraternidade

Rabino destaca a importância de espalhar luz e combater a escuridão em um mundo carente de solidariedade

Em uma noite repleta de emoção e solidariedade, o Rabino Sany Sonnenreich, conhecido como Rav Sany, brilhou mais uma vez no palco do Teleton 2023. Com sua quinta participação no evento em prol da AACD, o líder religioso trouxe uma mensagem poderosa de esperança, fraternidade e combate à escuridão que assola o mundo.

Rav Sany destacou a importância de levar uma mensagem de auxílio, irmandade e harmonia, motivado pela profunda empatia que nutre por aqueles que enfrentam desafios. “Espero que minha mensagem chegue a todos os corações, até aos mais duros e resistentes, inclusive contra o preconceito, antissemitismo e terrorismo”, enfatizou o Rabino.

A emoção tomou conta do palco quando Rav Sany estendeu sua gratidão à querida família Abravanel, enaltecendo-os como exemplo de liderança, humildade, humanismo e carisma. A receptividade calorosa da plateia, telespectadores e colegas de palco não passou despercebida, e o Rabino expressou seu agradecimento à direção e produção do programa.

Com suas palavras inspiradoras, Rav Sany ressaltou a importância de contrapor a escuridão em um mundo mergulhado em desafios. Sua mensagem ecoou, incentivando a plateia a se unir em prol de causas nobres, superando barreiras e promovendo a solidariedade.

Reproduzimos, abaixo, a íntegra de sua fala:

“SHALOM A TODOS!!! UMA HONRA E PRAZER ESTARMOS MAIS UM ANO, JUNTOS NO TELETON! VIVA O TELETON!!! MUITO IMPORTANTE ESTARMOS UNIDOS EM PROL DESSA CAUSA TÃO NOBRE, PRINCIPALMENTE NESSE PERÍODO EM QUE A HUMANIDADE ESTA VIVENDO UMA DURA REALIDADE, O MUNDO ESTA VIVENDO UMA BATALHA ENTRE O BEM E O MAL.

ENTRE O AMOR A VIDA E O MAL DO TERRORISMO. POR ISSO É MAIS DO QUE URGENTE, É IMPRESCINDÍVEL E VITAL, FAZERMOS O BEM E TRAZERMOS LUZ À ESCURIDÃO. ILUMINARMOS A RAZÃO DAQUELES QUE AINDA APOIAM E PERPETUAM O ANTISSEMITISMO E O TERRORISMO! A NOSSA SAGRADA TORÁ NOS REVELOU QUE OS ATOS DE BONDADE SUSTENTAM O MUNDO! SIM!

Ele continua girando sobre seu eixo, as galáxias e astros continuam se movendo por causa da doação. Um fundamento judaico é que nada que temos é realmente nosso, D’us nos dá para que possamos dar aos outros. Empatia é a palavra que precisamos abraçar! Certa vez um menino entrou em um pet shop e viu na vitrine uma linda cadela com cinco filhotinhos.

Pediu para vê-los de perto e o dono da loja deu um assovio e logo Lady, a cadela-mãe, veio correndo com os seus filhotinhos. Porém, um deles andava mais devagar do que os outros. O dono da loja explicou que o veterinário o examinou quando nasceu e o diagnosticou com um problema no quadril que faria aquele filhote mancar para sempre. O menino então se animou e exclamou: – É exatamente esse cachorro que eu quero comprar. O dono da loja responde: – Esse cachorro você não vai comprar; se quiser levar, eu dou a você, esse filhote não vai poder correr, não vai poder brincar com você, não vale a pena!

– O menino então se agachou e levantou a sua calça, mostrando a sua perna mecânica. E disse: – Olha, eu também não corro muito bem, eu acho que o cãozinho vai precisar de alguém que entenda isso. Infelizmente, as pessoas acabam desprezando umas as outras, sendo que na realidade somos todos iguais.

Nós devemos amar as pessoas não pelo o que elas podem fazer, mas pelo o que são! Por isso eu lhe peço de coração: DOE! DOE COM VONTADE, COM AMOR, COM PROPÓSITO!! PARA INUNDARMOS O BRASIL E O MUNDO COM ENERGIA POSITIVA altruísmo, humanidade e conscientização em nossa incansável luta em prol dos direitos humanos. A verdadeira deficiência é o preconceito e devemos combatê-lo com toda nossa força. Ajude o Teleton e sinta a gratificação que é fazer o bem!”