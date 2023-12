Rav Sany ilumina o Pânico: revelando os segredos e simbolos de Chanucá

O prestigiado rabino compartilha sabedoria e tradições milenares no programa de humor

No último dia 7 de dezembro, o renomado rabino Rav Sany foi o convidado especial do programa Pânico, proporcionando uma visão única sobre a festividade judaica de Chanucá. Em uma conversa descontraída, o líder espiritual compartilhou insights profundos sobre a resiliência, coragem e fé que Chanucá simboliza para a comunidade judaica.

A festa, que remonta ao século II antes da Era Comum, ganhou destaque na conversa, com Rav Sany explicando a importância histórica da menorá (Chanukiá) e seus oito braços representando os dias milagrosos em que o azeite durou. Ele destacou a tradição de acender uma vela a mais a cada noite, simbolizando a crescente luz nas vidas das pessoas.

Rav Sany enfatizou a relevância contemporânea de Chanucá, transmitindo uma mensagem universal de esperança e resistência. Ele ressaltou que, mesmo em tempos difíceis, a festividade oferece uma lembrança de que é possível encontrar luz e perseverar. “Chanucá nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, podemos encontrar luz e perseverar. É uma celebração que transcende fronteiras e compartilha uma mensagem de esperança com o mundo”, revelou o rabino.

A participação de Rav Sany no programa Pânico proporcionou aos telespectadores uma oportunidade única de entender mais sobre as tradições e significados por trás da festividade de Chanucá. A conversa descontraída e esclarecedora deixou uma marca duradoura, contribuindo para uma maior compreensão da riqueza cultural e espiritual judaica no Brasil.