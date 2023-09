Ratinho fala em podcast que SBT nunca esteve à venda

O apresentador participou de podcast sobre agronegócio e falou sobre seus investimentos. Ratinho descartou possibilidade de compra de emissora de Silvio Santos

O apresentador e empresário Ratinho – Carlos Massa – participou do podcast MF Cast, programa voltado ao agronegócio, apresentado por Roberto Fabrizzi Lucas e Walter Celani, e respondeu diversas perguntas sobre investimentos e negócios. Ratinho estava explicando que teve a oportunidade de comprar uma emissora de televisão no valor de 350 milhões em uma determinada situação, quando chegou ao assunto sobre uma suposta compra do SBT.

“Uma vez meu filho queria que eu comprasse, meu filho que é governador, me encheu o saco para comprar uma televisão que estava à venda, aquele pastor Waldomiro Santiago comprou um período aí, estou tentando lembrar… uma televisão que estava à venda. Eu fui lá naquela época, 350 milhões, falei: vou ter que vender tudo para comprar essa televisão. E se esse negócio não der certo? Falei não, e não comprei. Não era do meu tamanho”, explicou o apresentador.

Quando entrou no assunto da venda do SBT e foi taxativo. “Ratinho, compra o SBT! Dois motivos: o SBT nunca esteve à venda, o Silvio nunca vai vender o SBT, as filhas não vão vender, porque as filhas são apaixonadas pelo SBT, e que dinheiro para comprar? O SBT vale 5 bilhões. Como é que eu vou comprar? 5 bilhões”, disse.

Walter Celani completou: “você não compra só o SBT, é toda uma estrutura que tem em volta, funcionários”. “É toda uma história. A Tele Sena tem que vir junto, a Tele Sena é um grande trunfo, que dá um lucro d*, é muito bom”, completou Ratinho.



Em seguida, o apresentador falou sobre as suas emissoras. “O SBT tem 6 geradoras que são minhas, o SBT do Paraná é meu. Em Santa Catarina, 12 rádios. Televisão só Paraná”, falou. “Em Minas Gerais, uma grande parte é de outro pessoal, é da Alterosa, do grupo Diários Associados que faz a programação, é afiliado. O SBT tem 118 afiliados pelo Brasil, as principais capitais são do próprio SBT”, explicou sobre a dinâmica das emissoras de Silvio Santos.



“Eu tenho oito horas de programação minha, programa local, a produção é minha. Eu pego de manhã, às 6 horas da manhã e vou até as 11 horas… as duas horas da tarde, a programação é minha. As duas horas da tarde entra o SBT, até as seis, aí eu tenho mais uma hora, minha. Aí eu faço produção local. Depois daquela hora eu entrego para o SBT de novo, porque para nós afiliados é um grande negócio”, detalhou sobre o investimento.