Rascunho automático

O ‘Navio Ana Castela’ promete férias com a boiadeira em alto mar e com diversas atrações. A festa, que acontecerá a bordo do MSC Seaview dos dias 9 a 12 de janeiro de 2025, tem um line-up de peso confirmado.

Esta será a primeira edição do cruzeiro temático da cantora



Em uma live no seu perfil oficial do Instagram, a boiadeira confirmou os convidados escolhidos a dedo, com nomes como Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, João Gomes, Luan Pereira, Eduardo Costa e mais algumas atrações que ainda são segredo para o público. A cantora declarou a ansiedade para viver esse momento em parceria com a PromoAção, a maior empresa de cruzeiros temáticos do mundo: “Estou muito feliz e ansiosa, todos os convidados são especiais demais pra mim e tenho certeza que faremos uma festa linda. É um navio pra gente se divertir, ver o sol nascer e esquecer dos problemas. Vai ser diversão para toda a família. Já estou preparada para cantar, dançar e festar muito, espero vocês em Janeiro.”

O ‘Navio Ana Castela’ acontece entre os dias 9 a 12 de janeiro de 2025



Com três dias de festa, o “Navio Ana Castela: Férias com a boiadeira em alto mar” contará com diversas atrações para todas as idades, shows que acontecem todas as noites, além de atividades espalhadas por todo o transatlântico. Os mais de 5 mil passageiros poderão curtir pista de boliche em tamanho real, teatro de alta tecnologia, discoteca e cassino, parque aquático interativo de vários andares e pista de aventura, sem esquecer as áreas coloridas de recreação infantil.



As cabines já estão disponíveis no site da PromoAção e todas novidades sobre o navio da boiadeira podem ser acompanhadas direto nas redes do navio: @navioanacastela.