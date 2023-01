Reveillon carioca é considerado muito bom; conforme levantamento Net Promoter Score

Método mensura a avaliação do cliente com uma marca, produto ou serviço; pesquisa ouviu três milhões de turistas

O Réveillon 2023 do Rio foi avaliado pela primeira vez pelo Net Promoter Score (NPS), uma metodologia cujo objetivo é mensurar a satisfação do cliente com uma marca, produto ou serviço. Dessa forma a metodologia, que classifica um produto foi utilizada de forma inédita pela Riotur em uma pesquisa que será divulgada nesta quinta-feira.

O marco é comemorado pela Prefeitura e Riotur (Foto: Divulgação)



“Para nós, essa pesquisa foi fundamental para entender a avaliação de cariocas e turistas sobre esse réveillon, o maior e mais democrático da nossa história. Tivemos uma festa com qualidade nos nove bairros, sempre aprovada em todos os palcos. Pretendemos fazer uma festa ainda melhor para 2024”, disse Ronnie Costa, presidente da Riotur.

O presidente da Riotur, Ronnie Costa (Foto: Divulgação)



A NPS é reconhecida internacionalmente, utilizada pelas maiores empresas do mundo e foi criada pela Universidade de Harvard para medir a satisfação de um produto. Em uma escala que vai de ruim, razoável, muito bom e excelente, o Réveillon do Rio foi classificado como muito bom pelos três milhões de turistas estrangeiros e brasileiros. A equipe da Prefeitura e a Riotur comemoraram o dado.