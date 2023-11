Raquel Casal: Advogada e Corretora de alto padrão inova o mercado imobiliário brasileiro com atendimentos personalizados

Integrando as expertises em Direito e Design de Interiores, Raquel Casal se destaca no competitivo do cenário imobiliário

Em uma entrevista reveladora, Raquel Casal, advogada e corretora de alto padrão em Curitiba, compartilhou sua jornada profissional, destacando a integração de diferentes habilidades que a tornam única no competitivo mercado imobiliário. Com conhecimentos em direito e design de interiores, Raquel transita entre essas áreas oferecendo um olhar diferenciado e soluções inovadoras aos seus clientes.

Formanda no último semestre de Direito, Raquel traz consigo uma bagagem profissional multifacetada, tendo atuado como designer de interiores com escritório próprio por seis anos. A empresária conta que foi impulsionada a buscar uma reinvenção profissional, percebendo que seu valor no mercado imobiliário seria diferenciado devido ao conhecimento em áreas que agregaram. No entanto, a também influencer afirmou que seu maior desafio, como em todo começo de carreira, foi alterar a percepção das pessoas sobre sua transição profissional.

Raquel destaca a importância da visibilidade nas redes sociais e de uma estratégia de marketing eficiente para consolidar sua presença no setor imobiliário. “Quem não é visto não é lembrado”, afirma, ressaltando a necessidade de estar sempre em evidência. O atendimento personalizado, com atenção, zelo e dedicação na busca por soluções, aliado ao olhar refinado para estruturas e possibilidades de imóveis, são os diferenciais para os clientes, conforme a nova corretora de alto padrão.

“As redes sociais são uma grande vitrine de alcance inigualável, aliadas ao marketing que trás um bom desenvolvimento de conteúdo e informação. O segredo é estar sempre “à vista” para que quando uma pessoa pensar no setor imobiliário seu nome seja o primeiro a ser lembrado,” ressalta Raquel.

Dentre as áreas atuantes, o olhar da estrutura e possibilidades de um imóvel são aliadas à formação em design de interiores. Já o conhecimento em direito, por sua vez, garante aos clientes a segurança jurídica necessária em todo o processo contratual.

Raquel compartilha uma experiência marcante em sua carreira, quando enfrentou o desafio de realizar o sonho de um cliente que desejava construir uma casa moderna toda em madeira em um condomínio de alto padrão. Superando as restrições e estudando as regras de cada condomínio, Raquel negociou até tornar esse sonho uma realidade, proporcionando uma sensação de dever cumprido para ambas as partes.

“Isso foi praticamente uma missão impossível pois os condomínios não permitem, além de buscar em todos os lugares possíveis foi necessário estudar as regras de cada condomínio e depois negociar a possibilidade para que eu pudesse encontrar um meio de transformar esse sonho em realidade”, recorda Raquel Casal.

Conforme a corretora, devem ser analisadas constantemente as tendências, adaptações e investimentos em tecnologia, além de estar consciente das questões ambientais e de sustentabilidade para se destacar no mercado imobiliário. Suas perspectivas para o mercado imobiliário são confiantes e promissoras, especialmente com a queda da taxa Selic e o bom desempenho de Curitiba nesse setor, “Além claro de que o mercado imobiliário é um dos setores que menos sofrem crise. Não tem como, mediante a isso não ter um olhar confiante”, encerra Casal.