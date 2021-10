Apresentadora Raquel Casal marca presença em evento especial em prol do Outubro Rosa

A comunicadora Raquel Casal marcou presença em evento de moda e beleza em prol do Outubro Rosa.

Conscientização. Esta é a palavra de suma importância quando falamos da campanha do Outubro Rosa. E para fazer parte desta corrente de apoio e conscientização, a apresentadora Raquel Casal esteve presente em um lançamento de coleção da Loja Laços de Grife, que tem como proprietária a empresária Pâmela, em parceria com o hair stylist Jean do salão Expert Beauty Center em prol da campanha do Outubro Rosa.



O evento contou com o lançamento da nova coleção da Laços de Grife, mas seu principal intuito, além de mostrar looks incríveis, foi para chamar atenção das mulheres para o cuidado e prevenção do câncer de mama. A nova coleção também privilegiou vários modelos em diversas tonalidades de rosa, afim de chamar atenção para este assunto bastante importante.



O evento que aconteceu no Shopping Barigui, em Curitiba, contou também com a presença de uma cliente especial, Mariana França Coelho, que foi diagnosticada com um câncer raro e em consulta médica recebeu o diagnóstico de que teria apenas três dias de vida. Mariana se curou e esteve no evento para levar uma mensagem de apoio às mulheres, de que é possível vencer o câncer.



Raquel Casal também revelou ao Jornal de Brasilia que recentemente foi diagnosticada com câncer de pele. A comunicadora fez um apelo as mulheres, para que estejam atentas ao seu corpo, se olhem, se cuidem. Ressaltou ainda a importância de se observar, ter acompanhamento médico, e que esta postura se estenda o ano todo, além de outubro (mês de conscientização do câncer de mama.



Ainda sobre o evento, a comunicadora contou que tudo foi muito bem elaborado. Como é intolerante a lactose, foi pensado por parte dos organizadores um cardápio especial com frutas, sucos, vários tipos de cafés, petiscos em geral.

Perguntada sobre como foi participar desta campanha, Raquel casal respondeu: “Eu me senti privilegiada por poder fazer parte da campanha, tão importante e principalmente ser considerada uma pessoa que poderia levar essa conscientização para mais mulheres”. Ela ainda ressalta que não houve cachê para o evento.



A apresentadora finalizou com dicas para a próxima estação: A moda está sempre mudando suas tendências, por exemplo, para este verão, o branco está chegando com tudo. Mas o que nunca sai da moda mesmo é se cuidar e se conscientizar da importância de Outubro Rosa, se ajudar e ajudar outras mulheres também sobre esse assunto, porque juntas somos muito mais fortes”!