Raka Minelli desabafa sobre a maternidade: ”Vai além do físico, é muito psicológico”

Raka Minelli foi a primeira convidada da segunda temporada do podcast “Vaca Cast”, apresentado por Evelyn Regly, nesta terça-feira. Sem papas na língua, a influenciadora digital, que é mãe de Davi e Joaquim, falou sobre as críticas que recebe por causa da maternidade exposta nas redes sociais.

Raquel Minelli, mais conhecida como Raka Minelli, é carioca, e tem um canal no YouTube desde 2010, onde produz conteúdos voltados para a beleza, moda e maternidade. A blogueira teve seu primeiro filho em 2015 e ficou ainda mais conhecida por compartilhar todas as etapas da sua gestação e da maternidade no canal.

Em suas redes sociais é possível notar que ela faz diversos desabafos no dia a dia, expondo um lado sem glamour e vaidade.

Raka aproveitou a entrevista e fez uma crítica sobre a internet nos dias de hoje, dizendo que as pessoas eram menos agressivas e mais leves.

“Eu posto muito os desabafos, para mostrar que a vida não é tão fácil assim, talvez as pessoas não entendam isso, eu não mostro só o glamour, eu não vou ficar rindo o tempo inteiro porque não é a minha realidade. É isso faz com que eu me aproxime de quem me segue, de quem me acompanha… Eu faço questão de mostrar, para aquela pessoa pensar ‘nossa ela é igual a mim’, e é igual, não tem nada de diferente, então eu exponho”, disse a influenciadora para Evelyn Regly.

Raka disse que “a maternidade vai além do físico, é muito psicológico”.

“Quando tive o Davi, eu não sabia que existia puerpério, eu não sabia nem como lidar, porque hoje em dia você tem os influenciadores que expõe. Não existia ninguém para me explicar, foi há sete anos e meio atrás, e eu ainda tive que me privar porque meu ex-marido não gostava muito da exposição. Então, eu não tinha em quem me inspirar, em quem ver, quem acompanhar”, desabafou.

“A gente era mais leve, a gente era mais feliz, o nosso meio não tinha tanto ego, tanta gente querendo passar por cima um do outro, era uma coisa que foi fluindo”, desabafa.