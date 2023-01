Rainha Ana Beatriz Godói da bateria da Rosas de Ouro se prepara para maratona de ensaios pré-Carnaval

Ela se prepara com alimentação balanceada, exercícios físicos e procedimentos estéticos

Após curtir as festas de fim de ano e seu aniversário nas paradisíacas praias de Cancún, no México, a rainha da Bateria Com Identidade da Sociedade Rosas de Ouro, se prepara para os ensaios de quadra, técnicos no Anhembi e para o desfile.

A rainha de bateria se prepara para jornada carnavalesca com exercício físicos, alimentação balanceada e procedimentos estéticos (Foto: Divulgação)

“Cancun é um sonho! Praias lindas, mar azul- turqueza e areias brancas e finas. A paisagem maravilhosa me inspirou a fazer um ensaio fotográfico incrível para comemorar o Ano Novo e mais um ano de vida!”, declara a rainha, que fez aniversário no último dia 5.

Agora, toda energia e dedicação de Ana Beatriz é para o Carnaval. Além dos cuidados com a alimentação, a beldade intensificou os exercícios com seu personal e aumentou as sessões de estética com massagens de drenagens linfáticas e modeladoras.

Esse é o quarto ano da beldade à frente da Rosas de Ouro (Foto: Divulgação)

“Todo ano quero surpreeder o público e minha comunidade”, conta a rainha. Esse ano a escola apresentará na avenida o enredo “Kindala! Que amanhã não seja só um ontem com um novo nome”, assinado pelo carnavalesco Paulo Menezes.

“Espero que gostem dos looks! Estamos preparando tudo com muito carinho e criatividade pois esse enredo nos oferece muitas possibilidades”, explica Ana Beatriz. Quem vai assinar o figurino de avenida será o estilista Bruno Oliveira.

Esse é o quarto ano de Ana Beatriz representando os ritmistas da batucada da Roseira.