“Rodrigo Santoro é um cara que o Brasil ainda não entendeu”, afirma Rafinha Bastos

O comediante disse que os brasileiros ainda não entendem a dimensão do sucesso que Rodrigo Santoro tem internacionalmente

O comediante Rafinha Bastos teceu diversos elogios a Rodrigo Santoro durante uma entrevista ao podcast do Ticaracaticast. Ele afirmou que o Brasil ainda não conseguiu entender o sucesso do ator, que já fez novelas da Rede Globo e hoje está trabalhando no mercado cinematográfico dos Estados Unidos.

Ao começar a falar sobre Rodrigo, Rafinha ainda pede para que a produção do programa corte a parte do que ele fala em seguida e mande para o ator. “Ele é uma das histórias de maior sucesso, um dos maiores nomes do Brasil em Hollywood”, afirma o comediante.

Rafinha foi entrevistado pelo Bola e o Carioca



Santoro começou a carreira em 1996 e fez diversas novelas. O primeiro papel internacional foi no filme americano “As Panteras Detonando”. Rafinha disse que muitos brasileiros fizeram brincadeiras com o ator, mas que tudo aquilo era uma construção para que ele chegasse onde está hoje, sendo reconhecido e fazendo diversos trabalhos no exterior.

Santoro ficou conhecido principalmente pala participação em Lost, série norte-americana



“Foi um brasileiro que venceu muito no polo internacional do cinema. Um cara que começou fazendo figuração nas Panteras, sem camisa e o brasileiro foi o primeiro a tirar sarro, dizendo: ‘O cara saiu daqui pra isso?’”, disse o ex-CQC.

O último trabalho de Santoro foi ”Salve o Ralph”



Além de falar sobre o sucesso de Rodrigo, Rafinha também afirmou que os brasileiros se acostumaram em ver o ator nas telinhas norte-americanas. Ele finalizou dizendo que as pessoas parecem não perceber o alto nível que Santoro chegou e ainda o comparou com Wagner Moura, dizendo que o ator de As Panteras é melhor.