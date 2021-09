“Comecei fazendo pegadinhas no João Kléber”, conta Rafinha Bastos

Humorista relembra início da carreira na televisão em entrevista a podcast

Nesta quinta-feira, 2, os fãs de Rafinha Bastos foram surpreendidos ao descobrir que o humorista começou na televisão no programa do João Kléber, e não no Pânico na TV ou no CQC, como muitos imaginavam. Ele contou detalhes sobre o trabalho que fazia durante um podcast do Ticaracaticast.



Ao ser questionado sobre o início na televisão, Rafinha relembrou os tempos antigos e revelou que começou com uma página na internet e depois foi convidado para trabalhar na Rede TV. Ele trabalhou com o João Kleber e fez três pegadinhas para o programa.

Para quem questionado se as pegadinhas do apresentador são falsas, Rafinha afirma que sim. “Não é apenas armado, como os caras que participam das pegadinhas já participaram de outras”, disse o comediante.

Os apresentadores pediram para ver os vídeos das pegadinhas feitas por Rafinha, mas o humorista contou que não tem. Ele já passou por vários programas televisivos, como Agora é Tarde, Ilha de Barbados, Rafinha Bastos Show, Chamado Central, entre outros.