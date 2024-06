Rafaela de La Lastra revoluciona o cenário da beleza com técnicas capilares exclusivas

Rafaela de La Lastra, herdeira de uma das maiores redes de beleza do Brasil, destaca-se no mercado com suas técnicas capilares exclusivas, fruto de mais de cem cursos realizados ao redor do mundo. Superando desafios pessoais e profissionais, a empresária se tornou uma referência no setor, combinando tradição familiar com inovação.

Herdeira de uma tradição familiar, Rafaela transforma a beleza com técnicas exclusivas e uma formação internacional em renomadas instituições

Filha mais nova do patrono da família “de la Lastra”, Rafaela é a única dos filhos a atuar em todas as áreas da beleza, incluindo coloração, penteados, mechas e mega-hair. “Por vezes, cogitei abandonar a profissão. Eu já perdi tudo e tive que começar do zero. Fui mãe solteira e trabalhei muito para sustentar minhas filhas sozinha. Minha história com altos e baixos foi essencial para a profissional dedicada que sou hoje,” revela Rafaela.

Rafaela de La Lastra, a artista capilar que transformou desafios em excelência profissional

Determinada a buscar a excelência, Rafaela completou mais de cem cursos em renomadas faculdades e escolas ao redor do mundo, como LLONGUERAS na Espanha, Tony & Guy e Vidal Sassoon na Inglaterra. “Sou extremamente perfeccionista. Quando decidi que meu caminho era esse, optei por buscar ser uma das melhores do cenário capilar. Criei técnicas completamente exclusivas e quero repassar meu aprendizado nos cursos que irei ministrar,” conta.

Com um salão próprio em São Paulo, considerado um dos melhores da região, Rafaela atende pessoalmente suas clientes, sempre buscando qualidade e exclusividade em cada serviço. Sua jornada não foi fácil, mas com persistência e dedicação, ela superou desafios e estabeleceu uma carreira de sucesso.

Além de seu talento, Rafaela também é conhecida por sua influência positiva na vida das pessoas, ajudando a elevar a autoestima de seus clientes. Inspirada por seu pai, uma figura de humildade e caráter, Rafaela pretende compartilhar suas técnicas exclusivas em futuros cursos.

Em Alphaville, Rafaela mantém parcerias com artistas renomados como Lucas Scudeler, Milla Monteiro e Patrícia Brazil. Premiada como Talent da Keune em 2023 e 2024, ela continua a se destacar no cenário da beleza com seu salão premium, oferecendo atendimento personalizado e produtos de alta qualidade.

“Eu sinto que influencio pessoas além da beleza. Meu objetivo é elevar a autoestima dos meus clientes. A transformação começa no físico para ajudar internamente as pessoas a se sentirem bem com o espelho,” finaliza Rafaela de La Lastra.

Com uma carreira marcada pela busca constante de inovação e excelência, Rafaela de La Lastra continua a transformar o cenário da beleza no Brasil, inspirando e influenciando positivamente todos ao seu redor.