Rafael Terra, Creator Parceiro da Meta no Brasil, revela 12 dicas que vão turbinar o seu Instagram em 2025

Se sua empresa ainda trata o Instagram apenas como vitrine de fotos “bonitinhas”, prepare-se: o algoritmo está caçando contas assim para enterrá-las no limbo do baixo alcance. A revelação é de Rafael Terra, autor do livro Instagram Marketing (DVS Editora) e um dos únicos 7 brasileiros escolhidos como Creator Parceiro da Meta, grupo com acesso privilegiado às tendências antes do lançamento.

Após um evento exclusivo com executivos da Meta, ele teve acesso em primeira mão às tendências, testes e estratégias que vão moldar o futuro das redes sociais. Terra agora compartilha 12 dicas práticas para quem deseja crescer com consistência e estratégia:

1. Use o Explorar para pesquisas

O que aparece lá já foi aprovado pelo público e pelo algoritmo. Use como termômetro e adapte os melhores formatos e ideias para o seu nicho.

2. Reels ainda são os reis do alcance

Os reels seguem sendo reis do engajamento e alcance no Instagram. Mas precisam ser curtos (até 30 segundos) e o principal: os 3 primeiros segundos devem prender a atenção com algo visual ou falado impactante.

3. Faça postagens no feed

Os stories são legais, mas quem te faz crescer na plataforma está no feed. Priorize ao menos uma publicação de feed por dia nos seus melhores horários (veja nos Insights do Instagram quais são).

4. O feed não precisa ser lindo, precisa ser relevante

Ninguém olha o perfil inteiro, mas sim o que aparece no feed deles. Posts “bonitinhos demais” parecem publicidade e têm menos alcance. Seja direto, útil e real.

5. Faça carrosséis, especialmente em formato tutorial

Conteúdo educativo gera muitos salvamentos e isso turbina o alcance. Pense: “o que meu cliente precisa saber hoje?” e ensine de forma prática.

6. O sucesso do post começa dentro da empresa

O algoritmo valoriza engajamento nos primeiros minutos. Se nem sua equipe curte e comenta, não adianta esperar que os outros façam. Engaje “em casa” primeiro.

7. Aprenda a anunciar — principalmente com foco em WhatsApp

Instagram + WhatsApp = combo de conversão.

Use anúncios para que o cliente veja o post e clique direto para falar no Whats. Assim, você gera vendas e ainda fica com o lead para novos contatos.

8. Use sempre os novos recursos da plataforma

O Instagram recompensa quem experimenta o que é novo. Um dos melhores recursos atuais: Reels de teste (Trial Reels), onde você pode testar conteúdos para pessoas que ainda não te seguem.

9. Pesquisa de mercado não saiu de moda

Teste formatos, temas e abordagens. Quando algo der certo, transforme em série temática. O algoritmo adora consistência e padrão de sucesso.

10. Pode editar vídeos fora do Instagram, mas precisa ter critério

Apps de edição de vídeo ainda são mais utilizados do que as ferramentas de edição nativas do Instagram. Mas é preciso ficar atento: evite marcas d’água, principalmente do TikTok.

Ainda em abril, o Instagram se prepara para lançar o “Edits”, seu próprio app de edição de vídeos, que promete facilitar ainda mais esse processo.

11. DMs são ouro, comece a trabalhar com isso

Faça conteúdos que levem para a DM: stories com CTA, ou automações no feed via comentários.

Ferramenta recomendada: Manychat para automatizar esse fluxo e escalar conversas.

12. Um bom story por dia tem mais poder do que 10 irrelevantes

O Instagram prioriza qualidade, não quantidade. Teste: poste apenas um story bem estratégico por dia e acompanhe os resultados.

Sobre o autor

Rafael Terra é pioneiro na intersecção entre marketing digital e bem-estar digital no Brasil, reconhecido por sua abordagem inovadora ao explorar como a vida online pode ser otimizada para promover oportunidades e saúde mental. Com 20 anos no Mercado Digital, já realizou consultorias e gestão de projetos digitais para + de 600 grandes marcas nacionais e internacionais, incluindo Mercado Livre, Coca-Cola, Petronas, Bradesco, Braskem, Unimed, Redbull, Intelbras, STIHL, Sicredi, Santander Cultural entre outras. É presença confirmada como palestrante nos principais eventos de marketing e inovação do país, com + de 500 palestras em 18 Estados. Incluindo 2x no palco do RD Summit, o maior evento de Marketing e Vendas da América Latina. Atua como professor de MBA de Marketing Digital e Redes Sociais nas principais instituições de ensino do Brasil, incluindo USP, ESPM e PUC. Entre cursos online e presenciais, já teve mais de 50.000 mil alunos satisfeitos. Também é autor dos livros “Instagram Marketing”, “Autoridade Digital” e “Copywriting”. Todos estão nas listas dos mais vendidos na categoria Marketing Digital da Amazon no Brasil.