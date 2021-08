Ator de “Dona do Pedaço” visita cidade natal para consulta odontológica

O ator visitou os cirurgiões-dentistas Dr. Kesley Benevenuto e Dr. Felipe Costa em Campinas

Rafael Queiroz, o Rael da novela Dona do Pedaço, da Rede Globo de Televisão, para estar com o visual e a saúde bucal em dia, o ator visitou os cirurgiões-dentistas Dr. Kesley Benevenuto e Dr. Felipe Costa, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo.



Nascido na cidade paulista, a chegada de Rafael Queiroz ao consultório para realizar uma profilaxia e uma restauração estética em resina, foi registrada em suas redes sociais.



Referência no atendimento odontológico e estético, Dr. Benevenuto destaca que as visitas de rotina são fundamentais para manter a saúde bucal, bem como garantir a manutenção dos procedimentos estéticos, com mais qualidade.