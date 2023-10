Rafael Portugal estreia programa no Multishow e Globoplay

O humorista promete conversas informais e situações inusitadas em seu novo talk show

A partir de 16 de outubro, o renomado ator, comediante, cantor e agora apresentador, Rafael Portugal, promete transformar a forma como vemos programas de entrevistas. Com um humor leve e descontraído, seu novo projeto, “Portugal Show”, chega às telas do Multishow e do Globoplay +Canais, prometendo revolucionar o gênero.

Diferente de qualquer talk show convencional, o programa de Portugal irá transportar o público para os mais variados lugares, do cotidiano ao surreal, mesmo estando no estúdio. Com um elenco composto por amigos talentosos, como Estevam Nabote, Ed Gama, Li’l Vinicinho, e outros, Portugal vai criar esquetes divertidas e inusitadas nos 20 episódios que serão exibidos de segunda a sexta, às 22h15.

Portugal e Dani Calabresa

Em uma recente declaração, Rafael Portugal afirmou: “Tenho certeza de que o público vai ligar a televisão e assistir a um programa diferente, onde eu e o convidado vamos sempre estar em um lugar novo, apesar de estarmos no estúdio. Não é uma entrevista, é de fato um bate-papo que vai fazer com que o público conheça o entrevistado de uma forma única.”

Xuxa é uma das participantes da primeira temporada

O programa apresenta um roteiro inusitado e fora do formato tradicional de entrevistas. Convidados ilustres como Fábio Porchat, Gaby Amarantos, Xuxa, entre outros, participarão da temporada, proporcionando conversas informais e descontraídas, como se fossem no dia-a-dia.

Cada episódio do “Portugal Show” será ambientado em cenários e temas diferentes, tornando cada conversa única. Além disso, o elenco de amigos de Rafael comandará um segmento de “pensa rápido”, com perguntas curtas que devem ser respondidas rapidamente pelos convidados. No encerramento de cada entrevista, o apresentador irá surpreender com um número musical improvisado, resumindo o que foi discutido durante o bate-papo.

A direção do programa fica a cargo de Ian SBF, com roteiro final de Nigel Goodman, e a produção é da Porta dos Fundos. Com todos esses ingredientes, “Portugal Show” promete ser um dos programas mais inovadores da televisão brasileira.

Não perca a estreia de “Portugal Show” no dia 16 de outubro, às 22h15, no Multishow e Globoplay +Canais, de segunda a sexta. Uma revolução na forma de fazer entrevistas na televisão brasileira.