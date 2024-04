Rafael Lazzaro e vários especialistas em marketing político se reuniram em Brasília para debater as principais táticas para o pleito deste ano

As redes sociais e estratégias digitais, atualmente, tem demonstrado um caminho para números grandiosos de alcance em conteúdos nas eleições deste ano. A tendência é que os candidatos invistam ainda mais nessa área para potencializar seus votos nos 4 cantos de suas cidades.

As redes sociais influenciam a decisão de voto de mais de 50% da população

“Estar no maior polo de política do Brasil para fomentar estratégias e criar soluções para candidatos é uma honra. Colaborar com a comunicação é colaborar com a democracia. Aproveitamos algumas janelas entre encontros e reuniões para poder gravar alguns conteúdos especiais. Desta viagem está nascendo uma plataforma que vai ajudar candidatos em todo Brasil”, disse Rafael.

Rafael Lazzaro e especialista em marketing se reunem em Brasília para debate

Segundo pesquisas, desde a última eleição, as redes sociais já influenciam a decisão de voto de mais de 50% da população. Esse crescimento já vem se tornando real com inúmeros políticos, principalmente pelos que se destacam por sua criatividade e estratégias inteligentes. Trends, memes e narrativas tem demonstrado um alto poder de propagação e até viralização.

Adaptar seu discurso às plataformas é um diferencial

“É essencial saber se comunicar com diversos públicos em diferentes plataformas sem perder a coerência e credibilidade. A velha política não tem mais espaço, investir em estratégias criativas, treinamentos, oratória, técnicas de comunicação e gestão de tráfego é a principal maneira de transformar uma tarefa árdua em um objetivo real.”, disse Rafael Lazzaro, especialista em marketing político, CEO da Agência Phoenix e responsável pela plataforma Iniciativa Vencedores, que será lançada em 25/04.

Profissionalizar sua jornada é fundamental, já estamos chegando em maio, mas ainda há tempo de se planejar e pesquisar agências que podem colaborar com o sucesso de sua campanha. E você, candidato, agora já sabe onde deve investir urgentemente para triunfar no pleito 2024! Não perca tempo, o sucesso nas urnas já começa na pré-campanha.