Rafael Cortez estreia ‘Matéria Prima’ na Tv Cultura e frisa: ‘Não é uma releitura do Matéria Prima original’

Apresentador está muito animado com o novo projeto e os telespectadores sentirão todo o entusiasmo a partir de 20 de novembro

O apresentador Rafael Cortez está de casa nova e projeto novo! O apresentador agora está na TV Cultura e vai apresentar o “Matéria Prima”, um programa totalmente jovem com boa conversa e muita música a partir do dia 20 de novembro, sábado, às 20h com reprise às quartas-feiras às 22h.

Será um total de seis programas, com uma hora de duração, durante essa temporada 2021 que já serão gravados na próxima semana na Universidade Cruzeiro do Sul, no histórico campus Anália Franco. “Que o programa cumpra o que promete. Que ele dê esperança para a juventude, principalmente a que precisa ser inserida no mercado de trabalho. Que potencializa os jovens na faculdade e o adolescente que quer ser artista e toca de forma independente.”, conta muito feliz e animado, o próprio apresentador Rafael Cortez.

O programa contará com plateia, artistas convidados e bandas de estudantes do ensino médio — e na equipe do programa, estarão alunos de Comunicação Social da própria instituição de ensino trabalhando no projeto. Ainda haverá um quadro muito especial: “Jovens que moram em comunidades da Grande São Paulo produzirão matérias para serem exibidas no programa. Mesmo que não sejam estudantes da Universidade, mas são estudantes e/ou muito apaixonados por comunicação e que gostam de se expressar. E que querem e precisam de oportunidades para aparecer na TV aberta e que farão matérias para mim. E que, acima de tudo, quebrem estereótipos de comunidades. São matérias que não reproduzem estereótipos e caricaturas que as pessoas que não são de comunidades têm quando pensam em comunidades”, conta o apresentador.

A TV Cultura já exibiu o programa “Matéria Prima” com a apresentação de Serginho Groisman entre 1990 e 1991, o que pode trazer uma comparação entre os programas e os apresentadores e está longe disso, como explica o apresentador: “Não será igual e é importante que se frise que: não é um novo Matéria Prima ou releitura. É um outro formato com estudantes, juventude e jovens na plateia, mas não é nem cópia, nem homenagem ao antigo programa. É um outro projeto com outras características que ganhou o generoso nome porque já é da TV Cultura e a emissora nos emprestou como um carimbo de qualidade”. Além do nome ser para Rafael, uma oportunidade de estrear muito bem com selo de qualidade da emissora, já que o nome tem um grande peso para a TV aberta brasileira.

E Rafael ainda mandou um recado carinhoso para os leitores: “Fala galera do Jornal de Brasília! Quanto tempo a gente não se vê! Quero muito vocês me assistindo no ‘Matéria Prima’ na TV Cultura a partir do dia 20 de novembro, às 20h. Espero que vocês me coloquem aí na agendinha de vocês e se vocês gostarem do programa, e torço para que gostem muito, me coloquem também no coração”.