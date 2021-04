Rafa Kalimann apresenta primeira coleção de maquiagem

A influenciadora e empresária assina a coleção Rosé

Rafa Kalimann é a mais nova parceira da Quem disse Berenice?. A linha, que traz partículas que iluminam e tratam a pele, conta com quatro batons em acabamento mate, dois glosses, dois blushes iluminadores e uma máscara de cílios, todos 100% criados com a influenciadora.

Essa é a primeira empreitada da Rafa assinando uma linha de beleza. Ela, que começou a carreira criando conteúdos de maquiagem e aprendeu técnicas desde bem pequena com a avó, volta com tudo a esse universo aliando a paixão pelos produtos com a experiência como influenciadora e empresária, já que teve a oportunidade de participar de toda a criação da linha junto ao time da marca.

“Vocês não têm ideia da alegria que é poder falar sobre esse lançamento que elaboramos com tanto carinho. (…) Amo que a marca sempre enaltece a liberdade feminina e me senti muito livre para levar minha verdade por meio dos produtos para mais mulheres”, conta a influenciadora.







Os batons possuem Vitamina E com ação antioxidante para os lábios, os glosses com a potência do ácido hialurônico para hidratação por até 24h, a máscara de cílios nutre os fios com queratina e óleo de abacate e os blushes, que têm efeito acetinado, vêm em dois tons que se adaptam a todos os tipos de pele.

Renata Gomide, diretora de Branding e Comunicação para todas as marcas do Grupo Boticário, contou que, “durante todo o processo, Rafa sempre teve um olhar específico e muito entendido acerca dos desejos do público, que ela conhece como ninguém. Durante todo o lançamento, além da live, preparamos uma série de ações muito ligadas aos fãs e ao público final para que se sintam parte desse lançamento”, contou.

