Rafa Kalimann, Dira Paes e Lúcio Mauro Filho curtem o Sarau da Fafá de Belém

Sarau abriu a programação da Varanda de Nazaré 2023

A cantora Fafá de Belém recebeu convidados e amigos na noite da última sexta-feira (6), para o seu Sarau. A festa aconteceu no Hotel Atrium Quinta de Pedras, em Belém – PA e marcou a abertura oficial da programação cultural da Varanda de Nazaré 2023 – uma iniciativa criada por Fafá para divulgar o Círio e outras manifestações culturais do Pará para outras regiões do Brasil.



Estavam presentes nesta noite de celebração musical e cultural a atriz e influencer Rafa Kalimann, a atriz Dira Paes e as cantoras Nany People e Mari Belém, filha de Fafá, que foi acompanhada das filhas, Laura e Julia, o ator e músico Lúcio Mauro Filho e o apresentador Manoel Soares.



O momento contou também com uma feirinha de arte e gastronomia paraense assinada pelo chef paraense Saulo Jeggins, do renomado restaurante Casa do Saulo.