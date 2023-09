Rafa e Pipo levantam o público no Sauípe Weekend mesmo debaixo de chuva

Nem mesmo a chuva impediu que Rafa e Pipo levantassem o público no sábado (09) na última noite do Sauípe Weekend. Os irmãos, filhos de Bell Marques, encerraram o Trio Pranchão do festival.

Público vibrou com Rafa e Pipo e as canções marcantes do axé



Rafa e Pipo provaram ter axé no sangue na terceira do evento, quando sacudiram os foliões em uma das estruturas do megafestival. Debaixo de chuva, o público cantou músicas da dupla e sucessos do axé baiano, incluindo o repertório de Chiclete com Banana e do pai dos artistas.

“Pranchão funciona muito bem porque é uma micareta mais intimista”, disse Pipo



“O Pranchão é sempre muito especial, um formato que a gente ama, por ser um trio, mas traz mais proximidade com o público. No trio, às vezes ficamos muito lá no alto e não temos contato. No Sauípe Weekend, o Pranchão funciona muito bem porque é uma micareta mais intimista. Ficamos super felizes por voltar a Sauípe, ainda mais no Pranchão!”, celebra Pipo Marques.

Rafa e Pipo levantaram o público na última noite do Sauípe Weekend

Além de Rafa e Pipo, o Sauípe Weekend recebeu em sua noite de despedida shows de Durval Lelys e Timbalada. Pelo evento, passaram alguns dos principais representantes da música baiana e brasileira, como Bell Marques, Banda Eva, Xand Avião e É o Tchan.