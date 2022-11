Rafa Brites faz desabafo nas redes sociais, após passar por três cirurgias

Apresentadora fez relato sobre sua experiência a fim de inspirar mulheres a viverem melhor



Após passar por três procedimentos cirúrgicos, a apresentadora e escritora, Rafa Brites, fez um relato emocionante nas redes sociais, na última terça-feira (22). Segundo ela, o foco é de inspirar mulheres a viverem melhor.

Apresentadora é casada com o repórter da Rede Globo, Felipe Andreoli (Foto: Lucas Ramos/AgNews)

A apresentadora postou a foto ainda na maca do hospital esboçando um sorriso e afirmou que estava em duvida de compartilhar na rede social. Mas, ela reafirmou o seu compromisso em falar sobre pautas veladas e fazer com que cada vez mais as mulheres busquem ter uma vivência com mais qualidade.

No post, Rafa explica que retirou a vesícula, hemorroidas e uma hérnia umbilical. Ao todo, os procedimentos cirúrgicos duraram três horas e contaram com anestesia geral. “As pedras que eu tinha eram muito pequenas e corria o risco de migrarem e eu ter uma pancreatite ter que operar as pressas. Não pode ir pra viagens em lugares remotos. Andava com muito enjoo também. As hemorroidas tive a primeira vez depois de 20 horas de trabalho de parto do Rocco, mas logo depois recuperei, agora com a gravidez do Leon não teve jeito”, escreveu.

Ela também é mãe de dois meninos, Rocco e Leon (Foto: Divulgação)

No relato, ela apontou também que bastava esforços para que dor intensa retornasse, mesmo depois de uso de remédios. Neste período, ela passou a compartilhar sua experiência com mais amigas. Foi, então, que ficou chocada ao notar que diversas mulheres sofrem com problemas no pós-parto como escape de urina, dores durante relação sexual e candidíase. “Mas o que mais me chamou atenção é que sofrem caladas. Não comentam com as próprias amigas”, alertou.

Rafa Brites usou a rede social para compartilhar o relato e tranquilizar fãs (Foto: Reprodução)

Na postagem com mais de 100 mil curtidas, Brites orientou para que as mulheres estejam com a saúde em dia, principalmente o exame preventivo, pois foi assim que ela descobriu a existência das pedras.