Rá Tim Bum e TV Cultura apresentam documentários sobre a copa do mundo neste sábado

“Nós Jogamos” e “Promessas” entram na programação das emissoras e fazem parte do projeto “A Copa do Mundo e Eu”

Estreia na programação deste sábado (12), na programação da TV Rá Tim Bum e da TV Cultura, dois documentários que fazem parte do projeto “A Copa do Mundo e Eu”, uma coprodução internacional com a Red TAL (Televisión América Latina) e Pakapaka, canal público infantil argentino. Os vídeos reúnem experiências infantis relacionadas à Copa do Mundo na América Latina.

O episódio “Nós Jogamos” mostra a rotina de crianças que amam jogar futebol. Nela, meninos e meninas dão dicas sobre o chute, o drible e o cabeceio. Ao final, concordam que além desses fundamentos, para jogar futebol tem de ter muita raça e vontade de vencer.

Os dois documentários que estream neste sábado fazem parte do projeto “A Copa do Mundo e Eu”

Já o episódio “Promessas”, utiliza humor e leveza para abordar as mais curiosas promessas que meninas e meninos fazem para que a seleção brasileira ganhe a Copa: parar de jogar videogame, deixar de ser fominha e nunca mais lavar a camiseta da sorte são algumas dessas promessas. Vale tudo na hora de dar uma força para a Seleção.

Estão previstos ainda a estreia de mais seis documentários na TV Rá Tim Bum

Estão previstos ainda a estreia de mais seis documentários na TV Rá Tim Bum, são eles: Pato (SPR/México), Juagamos Juntos (Canal Capital – Eureka/Colombia), Valentina, Mi Equipo Ideal (Canal Capital – Eureka/Colombia), Camila y Su Abuelo Mundialista (PKPK/Argentina), Mi Equipo Ideal: Concienera Susi (PKPK/Argentina) e El Mudial y yo (Hinchada Tandil Bja – ABRA TV Argentina).