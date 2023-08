Questões de Família: Alocc/TNA lança terceira edição da série de livros com valor simbólico

A obra reúne dez novas entrevistas que abordam os principais dilemas das famílias brasileiras que estão construindo patrimônio

Dizem que roupa suja se lava em casa, mas a série de livros “Questões de família”, pode mudar sua opinião sobre isso. No mês em que comemora 20 anos de atuação, o Grupo Alocc/TNA lança a terceira edição do livro “Questões de Família”, com o objetivo de trazer novos insigths e reflexões de especialistas sobre temas atuais que permeiam a vida de todos no que diz respeito à construção de um legado, gestão de patrimônio, sucessão, conflitos, divórcio, mudanças no conceito de família, entre outros.

Sigrid Guimarães, é socia fundadora e CEO da Alocc. Foto: Leo Aversa

O prefácio, assinado por Armando Strozenberg, revela que reservar espaços permanentes de atenção aos fenômenos contemporâneos é dever do ofício de family officers que partilham do nosso modelo.

Entre as entrevistas conduzidas por Anabela Paiva e Ilana Strozenberg, destacam-se o neurocientista Sidarta Ribeiro, que estuda os sonhos como algo que está diretamente ligado à nossa capacidade de imaginar a realidade. Os desafios da sucessão familiar também são abordados pela advogada Ana Luiza Maia Nevares que revela detalhes sobre a mediação, decisões entre herdeiros e outros segredos de negociações bem-sucedidas.

Terceira edição da série de livro e “Questão de Família” está disponível na Amazon por R$1,99

“Após o feedback positivo que recebemos nas edições anteriores, percebemos a importância de dar continuidade a esse projeto, que reúne especialistas renomados nos mais diversos temas que envolvem as relações familiares e, principalmente, no que diz respeito à construção e manutenção de patrimônio. O livro é uma visão ampla dos dilemas atuais da nossa sociedade e como eles se refletem na dinâmica familiar”, explica Sigrid.

Com ilustrações assinadas pelo artista Fido Nesti, a nova edição será disponibilizada pelo site da Amazon, por um valor simbólico de R$1,99. É possível adquirir as outras duas edições e, se comprados juntos, os três livros saem por R$5,97.