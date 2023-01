Queridinho dos famosos, Dr. Vagner Mari faz sucesso em todo país com a técnica Lipo HD

A modalidade, que conquistou artistas como Ludmilla e Brunna Gonçalves, foca em pacientes com pouca gordura que querem destacar a musculatura

O médico especialista em cirurgia plástica , Dr. Vagner Mari, realiza diversos tipos de procedimentos, como mamoplastia, colocação de próteses mamárias, abdominoplastia, rinoplastia,”facelifting”, entre muitas outras; mas o que mais gosta de fazer é esculpir corpos de uma maneira geral.

Ele usa tecnologia avançada para realizar os procedimentos e deixar seus pacientes com a autoestima em dia.

Uma das técnicas utilizadas para esculpir o corpo dos seus pacientes é a Lipo HD. Esse procedimento consiste na inserção de pequenas cânulas vibratórias dentro da pele dos pacientes, na região previamente determinada.

As estruturas das cânulas é que irão quebrar as células de gordura e sugá-las, dando o contorno ideal para os músculos do paciente. O procedimento é realizado com anestesia, que pode ser geral, peridural ou local, dependendo de onde será realizado.

As tecnologias utilizadas para a Lipo HD nas clínicas do Dr. Mari são a VASER (lipoultrassonica) o Microaire (vibrolipo) e RENUVION (para evitar flacidez ), que são as mais atuais do mercado.

A diferença entre uma Lipo normal e uma HD é que a primeira tem o foco na eliminação dos depósitos de gordura apenas; já a HD, é realizada em pacientes com pouca gordura e que querem evidenciar a musculatura, esculpindo os contornos do corpo, mantendo a naturalidade através do respeito às formas naturais do corpo humano.

O pós-operatório de uma Lipo HD varia de paciente para paciente, já que deve-se levar em conta a quantidade de regiões do corpo que passou pelo procedimento e o volume da gordura extraído dele.

Mas existem cuidados gerais que todo paciente precisa tomar, como: Alimentação equilibrada e balanceada; Repouso por três dias, pelo menos; Aumento de ingestão de líquidos, e isotônicos; Evitar deitar-se ou ficar sentado por longos períodos; Fazer pequenas caminhadas a cada duas horas e Realizar sessões de drenagem linfática a partir do terceiro dia.

Vários artistas já andam aderindo a esse tipo de Lipo, como a cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves. Elas chegaram a fazer vídeos contando os detalhes de como foi o procedimento delas e mostrando o resultado de como ficou.

