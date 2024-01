Quem é Yoshio Kadomoto, terapeuta que ensina seus pais a terem equilíbrio emocional para educar seus filhos

Treinamentos buscam tirar os bloqueios e traumas que impedem a pessoa viver uma vida mais plena

Aprender a ter equilíbrio emocional para educar os filhos. Essa é uma das propostas do terapeuta Yoshio Kadomoto, que em seus treinamentos busca tirar os bloqueios e traumas que impedem a pessoa viver uma vida mais plena.

Ministrando treinamentos de desenvolvimento pessoal desde a década de 90, Yoshio teve 5 filhos em 2 casamentos, mas perdeu o 1º filho de cada união, tendo atualmente 3 filhos vivos. Nascido em Belo Horizonte, mas residente em são Paulo, o terapeuta de 59 anos é bacharel em Ciências da Computação pela UFMG. Migrou para a área de vendas seguindo os passos do pai que criou a família vendendo Enciclopédia Britânica.

Ele também possui o curso de formação pela Nihon Kenko Zoushin Kenkyokai, é Trainner em programação neuro-linguística pela Universidade da Califórnia com Robert Diltz onde também estudou hipnose Ericksoniana. Possui formação em Terapia Regressiva Integral e Ancestralidade pela American Board of Regression Therapy. E Meditação Transcendental. Mesmo com tanta bagagem, ainda se dedica aos estudos, estando formação em Terapia Regressiva Reconstrutiva pela Associación Espñola de Técnicas Regressivas Aplicadas e coaching pelo International Coaching Institute.

“Desde a década de 90 trabalho na área de desenvolvimento pessoal, tiro traumas e bloqueios em adultos há mais de 30 anos. A total mudança de área de atuação tem a ver com o trabalho de formação de equipe de vendas onde tínhamos que ajudar as pessoas, a superarem seus medos, a acreditar mais nelas mesmas. Tendo transformado mais de 100 mil vidas desenvolvi a habilidade de entender o problema, identificar a causa do bloqueio e utilizo técnicas rápidas e poderosas para liberar o emocional que aprisiona e trava a vida da pesssoa”, diz.

Yoshio Kadomoto é sócio-proprietário da empresa Yoshio Kadomoto Treinamentos. Criador com sua família do Leader Training, aprimorou o trabalho e criou novas técnicas e atualmente ministra o Liderança e Transformação. “Muitas pessoas que procuram os meus treinamentos não têm consciência que tem um trauma. Eles têm uma queixa, por exemplo, me sinto infeliz, tenho um vazio, me sinto inseguro, não consigo falar em público, tenho um problema no relacionamento. Mas por trás dessa queixa existe um trauma. A pessoa viciada no que quer que seja, álcool, drogas, compras, sexo etc, tem uma grande dor emocional”, explica.

Trabalhando com adultos, Yoshio percebeu que o problema vinha de situações vividas na infância. A educação tradicional que a maioria recebeu é uma herança antiga, em que os pais educaram como foram educados, muitas vezes pautados na punição e castigo. “Se a criança faz algo bem feito, por exemplo, tirou boas notas, arrumou o quarto etc ela escuta nada dos pais. Ou pior escuta: você não fez mais que a sua obrigação. Quando erram escutam broncas, são colocados de castigo, são punidas. A criança cresce acreditando que não é boa o bastante para atender as expectativas dos pais. Isso impacta negativamente na autoestima”, detalha o terapeuta.

“Não, a violência não é normal”, acrescenta. Muitos pais acreditam que a violência só existe se houver uma surra. Mas existem agressões ocultas, atitudes dos pais com palavras que ferem o emocional da criança. Ele afirma ainda que muitos adultos em seus treinamentos descobriam que carregavam problemas por conta dessa realidade, que resultou em uma dor emocional, impactando, por exemplo, no medo de errar, no medo de se expor, no medo do julgamento. “Meu trabalho é ajudar os pais a entenderem sobre a linguagem emocional, a entenderem o inconsciente deles e dos filhos”, conta

Seu método se baseia em orientar pais a criarem filhos disciplinados sem cometer os erros do passado, dessa educação tradicional. “Nesses mais de 30 anos de trabalho eu te diria que o que escutei de quase 100% dos adultos foi: eu já perdoei meus pais, eu entendo que eles fizeram o melhor (isso é a mente lógica falando). Quando trabalhávamos as dores emocionais eles ficavam surpresos ao se darem conta de que ainda carregavam mágoas. Que estavam presos num medo de serem punidos. Da tristeza e culpa por não conseguirem atender as expectativas paternas. A verdade é que nossos pais não souberam dar o amor da forma que a nossa criança precisava. Eles são culpados que não tem culpa, afinal eles não sabiam. E pelo fato de não saberem eles machucaram seus filhos da mesma forma que foram machucados. A dor não curada em você é a dor que você perpetua na vida dos seus filhos. Essa é a importância de mergulhar no inconsciente, no emocional”, detalha Yoshio.

Para o terapeuta, o maior problema enfrentado atualmente na criação dos filhos é o despreparo dos pais. “As pessoas sabem que precisam estudar para serem médico ou advogado. Sabem que tem que estudar para tudo. Mas para criar os filhos, que é sua maior obra, eles não se preparam. Os pais não estudam, não sabem da importância desse mundo emocional, da força do inconsciente. Eles apenas acreditam que vai dar certo…

Eu pergunto para os pais: se um laboratório farmacêutico pedisse para você usar seu filho num experimento de um novo medicamento você aceitaria? Claro que não, você não quer que seu filho seja uma cobaia. Mas esses mesmos pais estão usando seus próprios filhos nesse experimento chamado educação. Vamos tentar desse jeito… Ninguém se prepara para lidar com o importante mundo emocional de uma criança. Eles mal sabem lidar com as próprias emoções… Os pais acham natural sua irritação ou quando perdem a paciência com o filho. Eles não sabem que isso é fruto de suas dores emocionais ocultas. Pense num surdo, mudo e cego tentando ensinar uma criança a ouvir, falar e enxergar… É isso o que os pais não percebem que estão fazendo. Estão tentando sem buscar conhecimento. Se você tentar erguer uma parede sem saber como fazer, ela cai. No caso de uma criança, é o futuro dela que está em jogo”, afirma.

Yoshio finaliza afirmando que as crianças de hoje têm muito mais facilidade de acesso a muitas informações e o mundo está muito mais complexo e desafiador, mas os pais continuam a criar os filhos como fizeram nossos avós, bisavós. Diante disso, faz uma alerta: “Seu filho não pode ser educado por tentativa e erro. Não pode ser educado numa educação tradicional que remonta a época dos seus tataravós!”, diz.