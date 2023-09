Quem é Raphael Parseghian Pasqual, advogado e empresário com atuação em vários ramos

Proprietário de diversas empresas, ele é admirado por amigos, familiares e clientes pela capacidade e dinamismo

Advogado e empresário de sucesso. Esse é Raphael Parseghian Pasqual, que começou sua trajetória aos 13 anos ao lado do pai no ramo de seguros e alçou voos maiores, atuando hoje em dia em diversos segmentos.

Raphael Parseghian Pasqual diz: “A briga com o meu eu interior é um dos meus maiores desafios”.



Diagnosticado com Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade na infância, o que gerou dificuldades para aprender, e enfrentando a separação dos pais, Raphael encontrou nos negócios do pai um refúgio.



“Ele começou a me incentivar dessa forma, com os gatilhos que ele sempre teve, foi um pai muito rígido que me ensinou muito sobre a vida, sobre a disciplina e tudo mais e iniciou aí a minha jornada de trabalho aos 13 anos me colocando para ser office boy, fazer conferência de apólices, de seguro, porque é o contrato que determina ali a cobertura securitária para quem está contratando. Eu fazia na minha disponibilidade extraescolar, ou seja, três vezes a semana, e era um negócio bem pontual e nisso fui”, lembra Raphael.

Raphael ao lado de amigos e sócios em seus vários empreendimentos



O advogado e empresário paulistano conta que foi ficando cada vez mais audacioso e começou a se inteirar sobre tudo que dizia respeito à empresa do pai, a CPR, que depois se tornou Fast Broker. Com isso, passou a se destacar nas vendas. “Meu pai sempre me direcionando, me falando qual era o caminho. E eu comecei a aumentar o meu fluxo de trabalho. E meu fluxo foi crescendo internamente, ao ponto que eu fui me colocando nos lugares onde eu gostaria de exercer aquela função, isso tudo dentro da corretora. Eu me tornei diretor comercial, iniciei, implantei lá um novo ramo do qual meu pai falava sempre que dava muito dinheiro, mas ele não tinha tempo de explorar, que era o ramo de saúde, ou seja, vendas de planos de saúde”, explica.



Buscando a excelência na atuação, Raphael ampliou seu clientes e também as funções dentro da empresa. “Eu sempre quis fazer três, quatro, cinco, seis coisas ao mesmo tempo com essa preocupação, com a minha ambição e tentando focar naquilo que eu já tinha em mãos, que era a corretora com todos os ramos da qual eu já tinha construído um cliente”.



Quando terminou o Ensino Médio, seguiu novamente os passos do pai: foi cursar Direito. “Iniciei direito lá, na FIU, Faculdade de Metropolitanas Unidas, que também foi por conselho do meu pai”, conta. Ainda durante a faculdade, ele revela que resolveu ampliar os horizontes: “Já preocupado com a diversificação de renda, eu fui analisando algumas oportunidades, tive a primeira outra oportunidade de empreender. Foi o início do comércio, né, do qual eu me juntei com um cliente amigo de infância e nós começamos a vender ali ventiladores no centro da cidade”, detalha.



A veia empreendedora não largou mais Raphael. Antes mesmo de terminar o curso de Direito, passou na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E nessa área,hoje tem seu escritório, o RPP Advogados. “Hoje eu construí um escritório do qual eu já tenho advogados trabalhando pra mim. Atualmente em torno de 450 ações em carteira. Estou com 28 anos, continuo empreendendo”. “Atualmente com o direito eu venho destacando principalmente no Direito Criminal, que é a área que eu mais me dedico por afinidade e semelhança e muita paixão. Então eu atuo em diversos casos criminais, dos quais eu já tive êxito e também prestígio no meio jurídico”, acrescenta.

Raphael ainda segue com a Fast Broker, sua empresa de seguros, mas também empreende em outros ramos, como o da Saúde. Hoje é sócio e proprietário de empresas como Be Life (que atua com Nutrição, Dermatologia, Estética e Medicina Esportiva) ao lado da sócia Layla Maldjian; Be Lab (laboratório de análises clínicas), a Fast Health (empresa de planos de Saúde”;além de ser sócio do Escritório Eduardo Mauricio Advocacia em Portugal.



“Os maiores desafios que eu enfrento são o mercado como um todo, a briga com o meu eu interior e também a montagem de uma equipe, isso para todas as empresas, tanto a corretora, como a clínica, como o laboratório, como a advocacia, principalmente a advocacia, porque o ego aqui fala muito alto. Então construir uma equipe eficiente com propósitos e desígnios de autônomo hoje são os maiores desafios que eu enfrento”, pontua.



Palavras de quem o conhece

Fábio Fagundes Castro Delgado

“Sempre enxerguei que o Dr. Rafael tem uma visão empreendedora sempre avançada e sempre fora do normal. Eu sempre acreditei muito nele, acreditei no propósito e coincidentemente nossos propósitos sempre foram os mesmos. E uma coisa que a gente sempre precisou é essa questão de sempre acreditar um no outro”, conta o amigo e sócio.



Dra. Layla Maldjian

“Ele tem uma vontade de ver todo mundo a volta dele crescer sem egoísmo por conta justamente dessa característica. Então ele tá sempre estimulando, ele tá sempre fazendo as pessoas viverem o sonho dele junto com ele, fazendo todos a sua volta crescer sem egoísmo, só desejando o bem mesmo. E eu acho que essa característica que eu mais admiro nele, além da competência, é essa extrema generosidade”, relata a sócia na Be LIfe.

Júlia Rocha Monteiro

“O sucesso que o Dr. Raphael tem hoje é 100% de dedicação, foco, humildade e além de tudo a paixão que ele tem pelo que ele faz e a profissão que de olhos fechados, ele exerce com total excelência”, revela a secretária e amiga pessoal.



Dr. Rafael Cappareli Tonetti

“É um profissional exemplar é um modelo de vida para muitas pessoas hoje que querem galgar que querem crescer tanto profissionalmente como pessoalmente e ter o privilégio de aprender com ele todos os dias de compartilhar informações de confidenciar diversas coisas não tem preço não tem preço porque cada dia é um novo aprendizado são novas conversas são diversas”, diz o advogado, amigo pessoal e parceiro de trabalho em Lisboa.



João Schaeffer

“Ele tem um coração que não cabe no peito, é uma pessoa muito boa, extremamente competente. Tudo que ele faz, ele faz de verdade. Se for pra entrar pra fazer mais ou menos, ele não faz. Então ele é extremamente competente em absolutamente tudo o que ele faz.”, detalha o sócio e amigo há 14 anos. “Nunca empreendi na vida e agora que eu tô empreendendo. Realmente não é fácil, porque precisa ter estômago. E eu tô aprendendo a ter estômago e aguentar pancada porque não é fácil. Isso é algo que ele já é mais calejado, já faz isso há alguns anos, então ele é extremamente admirável nesse sentido e eu só tenho a agradecer a minha amizade com ele, a nossa irmandade, na verdade por tudo que ele me ensinou por tudo que ele me ensina”, acrescenta.