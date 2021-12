Queissada Comunicação conquista conta da primeira Incentivetech da América Latina e desponta em tecnologia

A Incentivar é uma empresa de tecnologia que possui 55 funcionários e promove ações de Marketing de Incentivo por meio de um software inovador

A Queissada Comunicação vem crescendo cada vez mais no segmento de Assessoria de Imprensa e, em consonância, a este fato, já atendeu mais de 20 empresas de todo o Brasil. Em Dezembro, a agência que mudou de sede e hoje está em uma travessa da Avenida Paulista, fecha o ano de 2021 com mais uma conquista de conta. A marca Incentivar é a primeira Incentivetech da América Latina que fatura mais de 7 milhões. A empresa Incentivar contará com os serviços de assessoria e desenvolvimento de E-books.

Além da CEO Juliana Queissada que tem oito anos de vivência em jornalismo e assessoria, a Incentivar contará com o apoio da jornalista Laíse Marcondes e Kayro Almeida no atendimento.

Juliana Queissada trabalhou em startups como Ablab e tem vivência no atendimento de clientes de tecnologia como no primeiro app p/ UTI no Covid, Roundover, também liderado por uma mulher (Foto: Kayro Almeida)

A marca Incentivar é uma empresa que está em fase de transformação, sempre se desenvolvendo através da tecnologia. A empresa atua com Marketing de Incentivo e traz o V2 na plataforma, um avanço que está sendo desenvolvido para alguns players e clientes, que será distribuída de forma automática. A marca Incentivar foi lançada em abril de 2019 e possui clientes renomados como, Coca-Cola, Nestlé, Banco Fidis, entre outros. O CEO, Rodolfo Carvalho possui uma grande bagagem de experiência no mercado de Marketing e Tecnologia, e conta com o suporte de assessoria da Queissada Comunicação para essa nova fase de atuação neste último mês do ano.

Além do rebranding da marca, a Queissada Comunicação desenvolverá 2 materiais de e-books focados em tecnologia e marketing.

“O mercado está cada vez mais atrelado ao mundo digital e precisamos estar atentas com os avanços tecnológicos. Como mulher é um desafio, ainda, angariar contas da tecnologia. Mas isso tem ocorrido, cada vez mais, com frequência. Tivemos o prazer de atender o aplicativo Roundover, desenvolvido pela Doutora Clarice Costa, e em que emplacamos desde a Forbes, ao Estadão e outros veículos de imprensa. Agora estamos com o desafio da incentivar software que desperta o melhor dos colaboradores. Estamos muito felizes” finaliza a CEO, Juliana Queissada.

A Incentivar possui 55 funcionários e promove ações de Marketing de Incentivo a fim de informar aos colaboradores o verdadeiro propósito da empresa para que eles se sintam felizes em fazer parte da organização e persigam juntos para o sucesso da empresa. Em consideração, a ação visa também fortalecer o engajamento para mantê-los focados nos resultados, com reconhecimento e premiação pelos seus esforços. De acordo com a pesquisa do Instituto Locomotiva LTM, 88% das pessoas concordam que campanhas de premiação com produtos e serviços são uma ótima maneira de motivar os empregados.

A Queissada Comunicação já está a todo vapor e com todo o planejamento pronto para dar essa assistência ao seu novo cliente que é destaque no segmento de Marketing e Tecnologia. A Incentivar vem com novidades em 2022, conheça mais aqui!