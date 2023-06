Quebra de paradigmas e recomeço, Elionora Chaves vai até Israel para se batizar no Rio Jordão

A artista gospel viveu uma experiência única que a trouxe para uma nova vida com mudança de pensamentos e atitudes.

A cantora e compositora gospel, Elionora Chaves viveu recentemente um dos momentos mais bonitos e importantes de sua vida, ela foi batizada no Rio Jordão em Israel. O batismo foi realizado pelas mãos da Bispa Dirce Carvalho, acompanhada de seu esposo o Bispo JB Carvalho, ambos pastores da Comunidade das Nações, em Brasília (DF). A prática é vista pelos cristãos como uma renovação dos votos do batizado e aconteceu no dia 26 de maio deste ano.

“É considerado um local de muito significado para os cristãos por ter sido o início do ministério de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, se ouviu a voz do Pai do céu, falando ‘Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo’. Então, se tornou uma prática mesmo entre os cristões, meio que uma prática obrigatória, quem vai para Israel tem essa consciência de se batizar no Rio Jordão pelo fato de ser um local onde Jesus se batizou”, explica Elionora.

Para os cristãos o batismo nas águas tem uma simbologia extremamente importante porque representa um novo nascimento. “Independente como tem sido a sua vida, do que você tenha feito, de frustrações passadas, de coisas que você desejaria poder apagar, que a gente sabe que não tem como apagar, mas o batismo nas águas, quando você desce nas águas e sobe, significa que você está nascendo de novo. A gente tem até uma passagem em que Nicodemos pergunta para Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, e o Senhor fala para ele que o necessário é que ele nasça de novo, mas ele fala ‘Como poderia voltar ao ventre de minha mãe e tornar a nascer?’ e o Senhor fala assim ‘Não da carne, mas da água e do espírito’, porque quando você desce as águas e você sobe ali é uma nova chance que Deus está te dando de se tornar uma nova criatura e de ter uma nova vida”, exemplifica a cantora.

Apesar do Rio Jordão ser bem extenso e fazer parte tanto de Israel, como da Jordânia e da Síria, geograficamente a parte em que Jesus foi batizado fica na Galiléia, região situada no norte de Israel. O lugar se tornou um ponto turístico e é onde ocorrem os batismos.”Mesmo eu acreditando que existe só um batismo, eu já sou batizada, mas renovar os votos do batismo no Rio Jordão é uma oportunidade de estar nascendo de novo, renovando os votos do batismo novamente, tornando a nascer em um local super significativo que é o Rio Jordão. Porque o Rio Jordão ele foi palco para vários milagres, na passagem bíblica também a gente tem muitos milagres que relatam sobre Rio Jordão, tem a parte de Naamã que era leproso e o profeta disse para ele dar sete mergulhos no Jordão, ele dá os sete mergulhos e ele sai da água limpo da lepra”, conta a artista.

Para além do simbolismo, o batismo no Rio Jordão para Elionora representa um momento de recomeço em sua vida. “Eu me senti com a minha fé renovada, com uma nova expectativa, porque para mim não é só simbolismo de ser o local onde Jesus se batizou, de ter todo um contexto histórico de milagres dentro da fé cristã, mas para mim teve um significado pessoal, eu estar em Israel poder renovar os votos do meu batismo no mesmo local onde Jesus foi batizado e começou seu ministério. Então, para mim significa recomeço, nova vida, quebra de paradigmas, mudança de atitudes, mudança de pensamento”, contextualiza a compositora.

Foi a primeira vez que a artista esteve em Israel e o que mais a impressionou foi presenciar o que ela sempre leu na bíblia, poder ver com os próprios olhos e sentir com as próprias mãos. “Eu como cristã, conhecedora da bíblia, de ler as escrituras, de ler aqueles relatos que fato se passaram tanto antes de Cristo, como período de Cristo na Terra, como depois de Cristo e você estar naqueles locais e a gente passa pelos locais com os guias turísticos, então, tem as comprovações geológicas, as comprovações históricas, então, é como se você visse e apalpasse, como se você pudesse tatear mesmo aquela coisa que você lê. O que confirma que a bíblia não é só mais um livro, aquilo ali de fato aconteceu, tem comprovações históricas, tem comprovações de geografia, de todo um contexto, não é simplesmente uma coisa inventada. Então, o que mais me impressionou em Israel é poder estar naqueles locais que eu li durante toda vida e saber que existiram de fato, de que não é uma ilusão, uma história que contaram, faz parte, está ali, tem provas e isso é muito impactante”, concluí ela.