Que tal conferir como é a ceia de Natal do Papai Noel?

Com auxílio da Realidade Aumentada, app desenvolvido pela RD3 Digital coloca usuário dentro da casa Noel para o jantar mais aguardado do ano



O aplicativo de Natal da Coca-Cola de 2022, desenvolvido pelo terceiro ano consecutivo pela RD3 Digital, traz toda a magia da ceia mais aguardada do ano para o celular do usuário.

Com auxílio da tecnologia, é possível conferir de perto o jantar na casa do Papai Noel, além de ver os caminhos da tradicional e sempre aguardada Caravana de caminhões da empresa. O app também traz um game interativo e a possibilidade de tirar selfies temáticas.

Raphael Magri, sócio da RD3 Digital

Com foco em resgatar as receitas tradicionais da data e a memória afetiva, a mensagem principal do programa é a representação de família, união e espírito de comunidade na ceia, o que é feito de maneira mágica e lúdica. Basta apontar a câmera do aplicativo para a embalagem especial de Natal da Coca-Cola (latas e garrafas).

A partir daí, o app “convida” o usuário para “dentro” da Vila Mágica, na qual o Papai Noel ganha vida, saudando e chamando para acompanhar a preparação da ceia junto de sua família.

A ativação funciona exclusivamente pela embalagem natalina. “Mais uma vez, recebemos a missão de promover toda a magia e a emoção do Natal por meio desse projeto, e acredito que conseguimos cumpri-lo, trazendo a essência e importância da celebração. Queremos emocionar o público, conectando esses momentos com os produtos da Coca-Cola”, detalha Raphael Magri, sócio da RD3 Digital.

Confira o vídeo de demonstração clicando aqui! https://youtu.be/vJeOS_u_q7E

Principais atrativos

Além da ceia em Realidade Aumentada, que é ativada ao apontar a câmera do app para a embalagem especial de Natal, outros destaques incluem o game interativo, cujo desafio é criar o caminho para que a Caravana da Coca-Cola possa chegar ao seu destino, indo de encontro com o slogan da campanha: “O Natal encontra o caminho”. Isso é feito ao encaixar as peças e formar uma estrada até o ponto final.

Outro ponto de muito interesse dos usuários é a Caravana da Coca-Cola, na qual os caminhões da marca fazem o tradicional desfile pelas cidades, atraindo multidões. Neste ano, o aplicativo traz como novidade uma área específica, na qual mostrará as cidades que receberão a Caravana, a rota e a data de passagem de cada uma, com contagem regressiva.

Disponível em iOS e Android, o app “Natal Coca-Cola” também traz uma experiência de maior imersão por meio do portal, que transporta o usuário para dentro da casa do Papai Noel, no mundo mágico da Coca, levando-o para passear pelo ambiente, de acordo com sua movimentação no mundo real, sem precisar de óculos 3D, somente usando a tecnologia de RA. Por fim, ele promove a possibilidade de tirar selfies, utilizando elementos da Coca, incluídos digitalmente, e filtros de Natal.