Que tal Bahamas em julho?

Eventos de verão divertidos e ofertas quentes esperam por turistas brasileiros

Com a flexibilização da pandemia, os protocolos de entrada de viagens para as Bahamas foram facilitados e uma série de novos voos foram disponibilizados. Assim, ficou mais fácil para os viajantes visitarem e conhecerem as aventuras do charmoso e atraente arquipélago.

Desde 19 de junho todos os viajantes, independentemente do status de vacinação, não precisam mais solicitar o visto de saúde. Os turistas vacinados também não necessitam mais disponibilizar um teste Covid-19 negativo na chegada, facilitando assim a viagem rumo às Bahamas.

Quem puder e quiser viajar para as Bahamas, irá encontrar mais de 700 ilhas, ilhotas e 16 ilhas-destinos. As Ilhas ficam a apenas 80,4 km da costa da Flórida, e oferecem uma viagem tranquila, fácil, que transporta os viajantes para longe de suas rotinas.

As Ilhas das Bahamas têm pesca, mergulho, passeios de barco de classe mundial e milhares de quilômetros das águas e praias mais espetaculares da Terra para famílias, casais e aventureiros. Explore tudo o que as ilhas têm a oferecer no site oficial https://www.bahamas.com/pt para entender porque é melhor nas Bahamas!