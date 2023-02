Que sorte a nossa: Lucas Linhares, empresário responsável pelo sucesso de Matheus e Kauan, é destaque na cena musical brasileira

O empresário que esteve a frente da carreira da dupla dona dos hits “Nosso santo bateu”, “Que sorte a nossa” e outros que conquistaram o Brasil, fala de possíveis novas parcerias

Quando falamos em sertanejo, um dos nomes mais lembrado é da dupla goiana Matheus e Kauan, que há 10 anos vem lançando um sucesso atrás do outro. E para chegarem até aqui, os cantores tiveram uma equipe profissionalmente qualificada e um empresário promissor: Lucas Linhares. Junto com seu irmão, Pablo Linhares, cofundou o Grupo PLL, a maior empresa de reparo de aparelhos celulares da América Latina, em que aperfeiçoaram o mercado de tecnologia de forma sólida e gradual. Porém, após 15 anos da abertura da empresa, os irmãos resolveram atuar, também, no ramo musical, mais precisamente com o

sertanejo, gerenciando a carreira da maior dupla de estilo na atualidade, Matheus e Kauan.

Com árduo trabalho, os irmãos Linhares gerenciaram a carreira artística dos músicos, que ultrapassaram 10 milhões de ouvintes no Spotify. “O Matheus e o Kauan fazem um trabalho muito sério e com muito amor é a nossa principal estratégia para seguir alavancando a carreira da dupla. Outro ponto importante, é conectarmos a dupla com outros artistas e criar uma boa relação com eles, o que pode gerar mais repercussão para eles”, comentou Lucas.

E após sustentar este sucesso, e com maestria mantê-lo em alta, os irmão Lucas e Pablo, agora também são empresários da dupla Felipe e Rodrigo, que conquistaram grande sucesso em 2022 chegando a 1 milhão de ouvintes no Spotify, em 24 horas.



“Esta dupla é muito boa e auspiciosa. No ano passado, gravaram o primeiro DVD, lançaram a música Média Boa, que ficou entre as oito mais tocadas do Brasil, com 28 milhões de plays no Spotify, 10,5 milhões no YouTube, além de ter mais de 241 mil vídeos e trends no TikTok e 220 mil conteúdos criados no Instagram, tornando-os como a dupla mais viralizada em 2022. E para este ano haverá muita novidade”, finaliza Lucas Linhares.