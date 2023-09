“Que Dia das Crianças é Esse, Porchat?” promove maratona de diversão para causa social

Primeira edição do evento arrecadará fundos para a Casa do Zezinho

No próximo dia 4 de outubro, uma celebração extraordinária está prestes a tomar conta do cenário social e educacional brasileiro. Sob a liderança carismática do renomado humorista Fábio Porchat, um grupo seleto de artistas, influenciadores e celebridades está se unindo em uma maratona de solidariedade como nunca antes vista.

Marcelo Tas, Manoel Soares, Paola Carosella, Thelminha, Felipe Andreoli, Fred Bruno, Mc Kekel, Castanhari e Thiago Ventura são alguns dos nomes confirmados para o evento “Que Dia das Crianças é Esse, Porchat?”, que tem como objetivo arrecadar fundos para a Casa do Zezinho, uma instituição de ensino gratuita localizada no Capão Redondo.

A Casa do Zezinho, que celebra 29 anos de existência em 2023, tem sido um farol de esperança e educação para mais de mil crianças e adolescentes. Oferecendo uma ampla variedade de oficinas, como bilinguismo, programação, mundo gamer, gastronomia e filosofia, a instituição tem desempenhado um papel fundamental na comunidade. Além disso, a Casa fornece alimentação e cuidados diários a esses jovens.

O evento, transmitido em tempo real, trará uma experiência única para as crianças, com brinquedos infláveis, futebol de sabão, pintura facial e muitas outras atividades durante o dia. À noite, os jovens terão a oportunidade de se encontrar com seus influenciadores favoritos e dançar ao ritmo das coreografias mais populares do TikTok.

Esta maratona social marca a primeira vez que Fábio Porchat lidera um evento beneficente desse porte. No entanto, seu compromisso com a solidariedade tem sido evidente ao longo do ano, com apoio a importantes projetos em São Paulo e no Rio de Janeiro, como SP Invisível, Unifavela, Instituto Arteiros, Projeto Ruas, Acorde e Anjos da Tia Stellinha. A expectativa é que até o final de 2023, Porchat tenha investido R$ 600 mil reais em apoio a essas instituições.

A Casa do Zezinho, ao lado de Fábio Porchat, está buscando arrecadar R$ 1 milhão de reais na campanha “Juntos Pela Educação”, visando garantir que a ONG continue oferecendo educação de qualidade e oportunidades artísticas para as crianças e adolescentes da comunidade.

Este evento promete não apenas um Dia das Crianças memorável, mas também uma demonstração poderosa de solidariedade e apoio à educação. É uma celebração que ressoa com a mensagem de que juntos podemos fazer a diferença na vida de muitos jovens que buscam oportunidades para um futuro melhor.