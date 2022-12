Qualinova revela 8 dicas infalíveis para deixar a sua pele bonita e saudável

A empresa de alimentos inteligentes e skin care lança e-book gratuito com ensinamentos práticos e eficientes para o dia a dia

Tratar da pele é essencial. Assim como outros órgãos do nosso corpo, ela sofre alterações com o passar dos anos e necessita de cuidados específicos. E, apesar do envelhecimento natural ser inevitável, existem hábitos que podem melhorar – e muito! – a saúde da pele, trazendo mais luminosidade, hidratação e viço.

E é pensando nesse cuidado necessário, que a Qualinova, empresa brasileira voltada a alimentos inteligentes, preparou um e-book gratuito com ensinamentos práticos e eficientes para ter uma pele saudável.

A seguir, confira oito dicas do e-book:

1. Conheça seu tipo de pele: Antes de qualquer coisa, é fundamental identificar qual o seu tipo de pele. Afinal, utilizar produtos errados pode trazer resultados contrários aos desejados.

2. Limpe sua pele diariamente: A pele do nosso rosto é super delicada e acumula poeira e resíduos de poluição ao longo do dia, que se não forem removidos adequadamente, podem deixá-la fragilizada e exposta aos radicais livres, que causam o envelhecimento precoce. Escolha um sabonete líquido adequado ao seu tipo de pele e realize a limpeza duas vezes ao dia: ao acordar e à noite, quando chegar em casa.

3. Tonifique e hidrate a sua pele: Após a limpeza, a etapa seguinte tem como objetivo refrescar a pele e remover as impurezas que a limpeza inicial não conseguiu tirar, além de equilibrar o pH natural da pele e diminuir a oleosidade. A tonificação pode ser feita com tônicos, água termal ou alguma essência. Já o hidratante é um grande aliado para manter a pele macia, luminosa e livre de lesões.

4. Cuide da região dos olhos: Hidratar essa região, que é uma das mais sensíveis do rosto, ajuda a amenizar os efeitos do envelhecimento. A área dos olhos é onde aparecem os primeiros sinais de envelhecimento, pois a pele é muito delicada e 40% mais fina. Para retardar o aparecimento de linhas finas, invista em um bom creme para a região e aplique-o diariamente pela manhã e à noite.

5. Proteja-se do sol: Você sabia que a pele exposta ao sol tende a ter mais dificuldade de se recuperar? Isso acontece devido a ação dos raios UVA e UVB pode acelerar a degradação do colágeno da pele, causando estresse oxidativo, que leva ao aparecimento de manchas escuras, rugas e até ressecamento. O protetor solar é uma parte essencial do cuidado diário da pele. É o tipo de produto que não pode faltar na rotina, pois é o maior aliado contra o envelhecimento.

6. Nunca durma com maquiagem: A maquiagem obstrui os poros e aumenta a possibilidade de cravos e espinhas aparecerem, assim como alergias. É também à noite que a pele absorve melhor os nutrientes. Assim, algumas composições da maquiagem podem prejudicá-la neste período.

7. Invista em produtos de qualidade que auxiliam no cuidado da pele: O Veg Serum da Qualinova, como o nome sugere, é um sérum vegano, ou seja, isento de ingredientes de origem animal e de testes em animais. Ele é indicado para todos os tipos de pele, para auxiliar no combate aos sinais de envelhecimento, nutrir e realçar o brilho natural da pele. Por possuir ingredientes de alto poder antioxidante e ser estimulante, ele auxilia na renovação celular e tem sua ação combinada com extratos naturais.

8. Cuidado de dentro para fora: Beber água e comer alimentos saudáveis, como frutas e vegetais frescos, que são ótimos antioxidantes, ajudam na saúde e na beleza. Além disso, é possível auxiliar a pele com a suplementação de colágeno. Com o passar dos anos, a produção natural de colágeno diminui, sendo importante considerar a necessidade de suplementação.