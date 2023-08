Qualidade nas alturas: Aloia Aerospace é destaque na LABACE 2023, o maior evento de aviação da América Latina

A 18 edição da LABACE, está acontecendo em São Paulo até o próximo dia 10 de agosto e recebe as principais fabricantes de aeronaves do mundo, os principais fornecedores e prestadores de serviço do setor aeronáutico, além dos proprietários de aeronaves, entusiastas e autoridades

Imagine reunir em um só evento tudo sobre o universo da aviação? É isso que a LABACE, o maior evento de aviação da América Latina, faz anualmente. O tradicional evento, que já está na sua 18ª edição, começou no último dia 8 e vai até 10 de agosto em São Paulo. Conhecido como a vanguarda dos eventos de aviação de negócios na América Latina, a LABACE 2023 preparou muitas novidades para os apaixonados por aviação.

Aloia Aerospace ganha destaque durante LABACE 2023

A LABACE recebe as principais fabricantes de aeronaves do mundo, os principais fornecedores e prestadores de serviço do setor aeronáutico, além dos proprietários de aeronaves, entusiastas e autoridades. O grande destaque dessa edição tem sido para a Aloia Aerospace, uma empresa especialista em peças e materiais de reposição para a Indústria Aeronáutica, com atendimento especial para aeronaves executivas, regionais e comerciais.

“A LABACE nos propicia encontros maravilhosos!”, declara Tatiana Aloia

Fundada em 2015, pelos irmãos Tobias Aloia e Tatiana Aloia, a principal objetivo da Aloia é contribuir com o fluxo logístico mundial por meio do abastecimento aeronáutico, oferecendo contato direto com centros de manutenção e fabricantes de todo o mundo. A expectativa é operar com a Aloia em todos os continentes, tudo isso com, literalmente, um alto padrão de atendimento.

Tatiana Aloia, sócia-fundadora da Aloia Aerospace, ressalta a importância de participar de eventos com a grandiosidade da LABACE: “Os eventos da Aviação acontecem no mundo todo, anualmente. A Labace é tradição especialmente brasileira e nos propicia encontros maravilhosos com clientes, fornecedores, outras empresas do nosso ramo e também grandes amigos! Muitas oportunidades de bons negócios surgem desses encontros, lembrando que o Universo é muito abundante e sempre tem espaço pra todos fazerem um bom trabalho!”, conclui Tatiana.